Pronóstico del clima en República Dominicana esta semana

El fenómeno climático de La Niña se está despidiendo este año y lo está haciendo con intensidad en el Caribe: las lluvias en República Dominicana continuarán en los próximos 3 a 4 días, manteniendo vigente el potencial de inundaciones repentinas y urbanas.

Así informó el analista meteorológico, Jean Suriel, a tráves de sus redes sociales:

"Es una vaguada que influye en el territorio dominicano desde el pasado viernes, con períodos lluviosos significativos: en las próximas 24 horas, seguirán las precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el sur, sureste, noreste, Cordillera Central, norte y zona fronteriza", dijo.

Después del mediodía incrementará el potencial de inundaciones urbanas en:

⚠️Santo Domingo

⚠️San Cristóbal

⚠️San Pedro de Macorís

⚠️La Romana

⚠️San José de Ocoa

⚠️Monseñor Nouel

⚠️La Vega

⚠️Santiago

⚠️Monte Plata

⚠️Sánchez Ramírez

⚠️Duarte

⚠️Hermanas Mirabal

⚠️Samaná

⚠️María Trinidad Sánchez

⚠️Pedernales

⚠️Independencia

⚠️Elías Piña

⚠️San Juan

⚠️Santiago Rodríguez

⚠️La Altagracia

⚠️Hato Mayor

⚠️El Seibo

⚠️Espaillat

⚠️Barahona

Suriel expresó que para mañana martes tendremos la permanencia de la vaguada combinándose con la humedad marina: en la mañana podrían desarrollarse algunas lluvias en el este, noreste y norte; mientras que en la tarde, los aguaceros se extenderán hacia el resto del país con mayor intensidad y posibles inundaciones repentinas.

"Para el miércoles y jueves continuarán los efectos de la vaguada, pero menos fortalecida: es por esto que en la tarde podrían registrarse algunas lluvias moderadas en gran parte del país", manifestó.

Pronosticó que para el viernes, se alejará la vaguada reduciendo las posibilidades de precipitaciones significativas: el panorama meteorológico se tornará medio nublado durante el día, con algunos chubascos hacia el sur, sureste, Cordillera Central, noreste y norte.