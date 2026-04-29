¿Parque Nacional Valle Nuevo privatizado? La versión de Medio Ambiente sobre esa área protegida

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aclaró que el Parque Nacional Valle Nuevo no ha sido privatizado y que la ciudadanía puede visitar el área protegida para disfrutar su uso público, pagando 150 pesos por la entrada general, como ha sido la manera habitual.

En cuanto al acceso, la entidad ambiental reiteró que los visitantes pueden ingresar, recorrer y disfrutar del parque como se ha hecho tradicionalmente. El pago por servicios de acampada aplica únicamente para quienes utilizan Jardín del Edén, la nueva zona habilitada para esos fines.

Asimismo, explicó que el modelo implementado en esta nueva zona forma parte de una estrategia orientada a organizar la acampada dentro del parque, una actividad que históricamente se realizaba sin regulación, generando impactos negativos sobre el ecosistema.

El desarrollo de una zona de acampar controlada es una iniciativa concebida y ejecutada por el propio Ministerio como parte de sus acciones estratégicas para fortalecer el uso público organizado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y garantizar su protección, bajo el mandato de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (núm. 202-04).

El proyecto inició en el 2021, a partir de un proceso de evaluación técnica orientado a habilitar espacios adecuados para actividades recreativas en contacto con la naturaleza, bajo criterios de sostenibilidad, infraestructuras de bajo impacto, educación ambiental y mecanismos de control dirigidos tanto a la conservación de los recursos naturales como a la seguridad de los visitantes.

Para la operación de estos servicios, se implementó un modelo de concesión ecoturística. Este esquema consiste en la autorización que otorga el Estado a un operador para brindar servicios dentro de un espacio delimitado, bajo condiciones estrictas y sin transferencia de propiedad.

El Ministerio precisó que el área continúa siendo pública, que está bajo control y supervisión institucional, y que cualquier intervención que se pretenda realizar está sujeta a su autorización previa y al cumplimiento de las normas ambientales, técnicas y legales vigentes.

Agregó que el modelo de gestión aplicado en Jardín del Edén abarca exclusivamente una zona de uso público previamente definida dentro del área protegida, sin afectar áreas núcleo ni espacios de alta sensibilidad ecológica.

Este tipo de modelo es utilizado en otras áreas protegidas del país como parte de los mecanismos para organizar servicios dentro de zonas de uso público. En la actualidad, El SINAP cuenta con unas 35 concesiones ecoturísticas, dentro de las cuales se encuentran el Parque Nacional Cotubanamá (isla Saona), así como los monumentos naturales Isla Catalina, Dunas de Las Calderas y Saltos de la Damajagua, entre otras.

Este esquema sustituye un uso desorganizado por un sistema regulado que permite establecer controles, reducir impactos ambientales y mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad. Con esta medida, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordena el uso público dentro del área protegida, fortalece su protección y garantiza su uso responsable para las presentes y futuras generaciones.