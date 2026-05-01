Cumpliste años en abril y no sacaste tu cédula, esto es lo que debes saber

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La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que las personas nacidas en el mes de abril podrá renovar su cédula hasta el 11 de mayo.

Esta disposición responde a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, con el propósito de facilitar que las personas que cumplen años en este mes, completen su proceso de renovación.

De igual manera, las personas nacidas en mayo podrán iniciar su renovación a partir del 1 de mayo, y durante todo este mes, conforme al calendario establecido.

Invitaron a acudir a cualquiera de los 193 centros de cedulación habilitados y consultar ubicaciones y horarios en nuestro portal web https://nuevacedula.jce.gob.do/