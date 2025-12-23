Vehículo de Hazim dejó huellas indelebles en Operación Cobra

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El vehículo marca Lincoln, Modelo Navigator Premier 4WD, año 2020, de seis cilindros y cinco puertas, color plateado, adquirido por el exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim Albainy por la suma de US$100,000 cuando la tasa de cambio oficial promediaba el 53 x 1, se ha constituido en una prueba determinante para el Ministerio Público.

Con el mismo, el órgano de persecución afirma probará en los tribunales el supuesto enriquecimiento ilícito y operación de lavado de activos del exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim Albainy.

Así lo plantea el órgano de persecución en el expediente de solicitud de medida de coerción contra el primer grupo de 10 imputados sometidos por el fraude de más de RD$15,000 millones que habrían cometido el exfuncionario y principal imputado en Operación Cobra..

Indica el MP que si bien los recibos de pagos y las transferencias demuestran que al adquirir el vehículo de alta gama en el período 2020-2021, Hazim se identificó como el cliente, “una parte significativa” de los USD100,000 fue pagada desde cuentas de terceros no vinculados a su patrimonio lícito.Señala que de acuerdo con una certificación de la Grupo Viamar, suscrita por la directora legal Miguelina Felix Alvarez, en respuesta a una solicitud de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA) respecto de los movimientos bancarios donde se acredita la recepción de su cuenta, los recibos de pago y transferencias demuestran pagos realizados por otros. “Específicamente se comprueba que los pagos iniciales de US$29,787.96 y US$21,511.63 hechos a la cuenta Viamar Citybank provinieron de la cuenta ID 10115315, del INGD, Distrito Nacional de origen extranjero”.

Agrega que los pagos posteriores “incluyendo transferencias por USD15,000 y USD4,100 provinieron de la cuenta bancaria número 803-978105 registrada a nombre de Herline Josephine Frereira Rodríguez, esposa de José Pablo Ortíz Giraldez, el imputado que le canalizaba los sobornos a Hazim Libainy con las prestadoras de servicios.

“El uso de la cuenta de la esposa del canalizador de los sobornos para pagar la adquisición del vehículo personal de Hazim, constituye una transacción inusual, compleja e injustificada que configura un acto de ocultamiento y colocación de fondos ilícitos, demostrando el modus operandum del desvío de recursos para el beneficio personal de los principales actores del esquema corrupto”, subrayó el MP.