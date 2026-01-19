Velan y creman restos periodista y abogado Ysalguez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periodista y abogado Hugo Ysalguez, falleció el pasado sábado, a los 77 años, producto de un cáncer. Sus restos fueron velados y cremados en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln.

De acuerdo con lo informado, por petición propia, sus restos fueron cremados y esparcidos en el “Placer de los Estudios”, en el malecón, de la capital.

Ysalguez trabajó para el Listín Diario, cubría la fuente de justicia y llegó a ser consultor jurídico de la entonces secretaría de Cultura, en la gestión de Tony Raful (2000-2004).

Como parte de su trayectoria profesional, se desempeñó como columnista del periódico El Nacional y también como juez del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional.

Fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización por la cual se postuló en varias ocasiones como candidato a diputado.

En su hoja de vida se destaca su lucha por la democracia. Muestra de ello es que formó parte de la guerra de abril de 1965 y perteneció a los comandos B3. De igual modo, fue militante del Movimiento 14 de Junio. Publicó el libro titulado “El Peligro Haitiano”, una recopilación de sus artículos sobre la depredación de la flora y la fauna por parte de los haitianos ilegales en el país.

En el 2024, el Instituto Duartiano lo declaró como miembro honorable de esa institución junto a otras personalidades.