Vertedero Duquesa entra en fase final: El cierre técnico encabezado por Luis Abinader

El presidente Luis Abinader dio inicio este martes a los trabajos de la primera fase de transformación histórica del vertedero de Duquesa, una intervención clave orientada a proteger la salud de la población, mitigar el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo sostenible de gestión de los residuos sólidos, en beneficio de 3.8 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, como parte de la política nacional para eliminar los vertederos a cielo abierto y mejorar la calidad de vida.

El programa contempla una inversión total de 110 millones de dólares para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y reducir los impactos ambientales y sanitarios y se ejecuta en el marco del Programa Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo, implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Gestión Ambiental y su Unidad Ejecutora, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Luis Abinader

Transformación ambiental de un espacio históricamente degradado



Imágenes del evento

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que esta intervención va más allá de la clausura de un vertedero, al tratarse de un proceso de transformación integral sustentado en soluciones de ingeniería ambiental, control de impactos, gestión de riesgos y restauración ecológica, con el objetivo de recuperar progresivamente un espacio históricamente degradado.

El mandatario afirmó que desde 2020 su gobierno asumió como prioridad nacional la solución del problema de los vertederos a cielo abierto, destacando que el vertedero de Duquesa por años afectó la salud y el medio ambiente de más de 3.8 millones de habitantes del Gran Santo Domingo.

Asimismo, indicó que la situación crítica, marcada por incendios y humaredas constantes, obligó a actuar con urgencia para corregir un problema ambiental que impactaba directamente en la calidad de vida de la población.

El jefe de Estado explicó que se ejecuta un plan integral con acciones a corto, mediano y largo plazo, apoyado por la cooperación internacional BID, la JICA y la AECID, garantizando una solución estructural y sostenible.

Además, el gobernante destacó la transformación del vertedero de Duquesa como eje central de esta política, resaltando que el proyecto fue diseñado para pasar de un pasivo ambiental a un espacio saneado y útil para la comunidad.

El mandatario resaltó la creación del fideicomiso para la gestión de residuos sólidos, que ya ha permitido la transformación de 30 vertederos en todo el país y el cierre progresivo de los vertederos a cielo abierto.

Al concluir, afirmó que el proyecto de Duquesa y el saneamiento de la cañada de Gurabo en Santiago, servirán como modelo nacional para el manejo adecuado de los residuos sólidos y quedarán registrados como las transformaciones ambientales más importantes en la historia reciente del país.

Reto impostergable acumulado por décadas



El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez

De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que asumir la transformación del sistema de residuos sólidos, especialmente en Duquesa, fue un reto impostergable ante la magnitud del problema ambiental acumulado por décadas. En ese sentido señaló que la experiencia de los incendios de 2020 marcó un punto de inflexión y reafirmó la decisión de convertir la gestión de los residuos en una prioridad nacional bajo la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos número 225-20, que constituye el marco legal vigente en la materia.

Al referirse a Duquesa, resaltó que se trata del principal pasivo ambiental de la República Dominicana, con más de 30 millones de toneladas de desechos, y que por primera vez se mantiene sin incendios durante un período sostenido. Explicó que la primera fase del proyecto contempla acciones prioritarias como la estabilización del terreno, el manejo de lixiviados y gases, el control de escorrentías, el perfilado y conformación de taludes, así como la cobertura y sellado de áreas críticas, creando las condiciones técnicas necesarias para la recuperación ambiental del sitio.

Dijo, además que como parte del enfoque social e integrador, el proyecto incluye la construcción de infraestructura recreativa sobre las áreas intervenidas, entre ellas canchas deportivas, áreas infantiles, gazebos, un gimnasio al aire libre, anfiteatro y un circuito recreativo de cinco kilómetros, lo que beneficiará de manera directa a las comunidades de El Casabe y Batey Duquesa. El proyecto incorpora además un componente de inclusión social para la formalización e integración de las personas recicladoras, así como la mitigación estimada de unas 140,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año mediante la captura y aprovechamiento de gases.

El ministro Henríquez manifestó que, en cinco años de gestión, se han alcanzado resultados concretos en todo el país, con el cierre de vertederos críticos y la eliminación de incendios que afectaban comunidades y zonas productivas. Mencionó como hitos la transformación de los verdaderos de Guiri Gui en Higüey, San Francisco de Macorís, Moca, Puerto Plata y en otras demarcaciones del país.

Momento trascendental e histórico



Sergio Pérez, representante del BID

Sergio Pérez, representante del BID en el país, afirmó que el inicio de esta nueva fase en Duquesa marca un momento trascendental para la historia ambiental del Gran Santo Domingo y de la República Dominicana. Explicó que no se trata simplemente de comenzar obras, sino de dar paso a una intervención estructural y planificada que permitirá recuperar un espacio que durante años estuvo marcado por la degradación ambiental y el riesgo sanitario.

También indicó que Duquesa representó por décadas el mayor pasivo ambiental del país, concentrando una gran cantidad de residuos con impactos directos sobre la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de millones de personas.

En las palabras de bienvenida, la alcaldesa, Betti Gerónimo, calificó el inicio de la transformación del vertedero de Duquesa como un día histórico para Santo Domingo Norte, al representar la solución a una problemática ambiental y sanitaria que afectó al municipio durante décadas.

Señaló que este proyecto devuelve la calidad de vida y la dignidad a la comunidad, especialmente en lo relativo a la salud de sus habitantes, quienes por años convivieron con las consecuencias del mayor vertedero a cielo abierto del país.

Con el inicio de esta primera fase, la República Dominicana avanza de manera firme hacia un nuevo paradigma en la gestión de los residuos sólidos, el cumplimiento de sus compromisos ambientales internacionales y el fortalecimiento de la sostenibilidad y el bienestar de la población.

Estuvieron presentes el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; la embajadora del Reino de España, Lorea Arribalzaga Ceballos; el representante de la JICA, Kota Sakaguchi; de la AECID, Manuel Alba Cano, entre otras personalidades.