SICPA Dominicana alcanza la neutralidad de carbono con su estrategia de sostenibilidad

En un firme paso hacia la sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares climáticos internacionales, la multinacional suiza SICPA, filial República Dominicana, anuncia la consolidación de su historial de sostenibilidad al alcanzar la neutralidad de carbono, mediante la adquisición de créditos de carbono (VERs) provenientes de proyectos locales, implementado medidas de eficiencia energética para reducir su huella operativa.

Como parte de su estrategia integral de mitigación y compensación ambiental, SICPA—líder en soluciones tecnológicas de seguridad y trazabilidad—, ha logrado compensar la totalidad de su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) correspondiente al periodo 2023-2024, mediante créditos de carbono locales, un hito clave que fortalece el compromiso de la empresa con las metas nacionales de descarbonización y la protección del medio ambiente.

Tras una detallada auditoría realizada por AENOR, la empresa ha recibido, por tercera ocasión, la Declaración de Verificación Satisfactoria bajo la norma internacional ISO 14064-1:2018, que avala la estrategia de manejo y reducción de su huella de carbono corporativa, incluyendo el diseño, desarrollo, gestión y verificación de dichos informes.

Como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, SICPA ha implementado medidas de eficiencia energética que han permitido reducir su impacto operativo, canalizando su compromiso ambiental hacia la inversión en energía limpia y fortaleciendo la matriz energética renovable de la República Dominicana, consolidándose como aliado estratégico del Estado en la lucha contra el cambio climático.

"En SICPA consolidamos nuestro compromiso mediante políticas de sostenibilidad que nos permitan alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Estos pasos firmes validan nuestra estrategia de reducción de huella de carbono y buenas prácticas ambientales", destacó Amaury Abreu, gerente de SICPA Dominicana.