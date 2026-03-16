Humano Seguros anuncia el traslado de su sede corporativa y administrativa

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Humano Seguros anunció el traslado de su sede corporativa y administrativa, localizada en la Ave. Lope de Vega 36, hacia la Torre Humano Seguros ubicada en el complejo World Trade Center Blue Mall, en el sector Piantini del Distrito Nacional.

En esta nueva localidad residirán las áreas corporativas, técnicas y de negocios de la empresa. La atención al cliente continuará realizándose a través de su red de sucursales a nivel nacional y canales digitales, manteniendo los estándares de servicio que les han caracterizado.

José Zapata, vicepresidente ejecutivo-gerente general de Humano Seguros, explicó que el traslado responde a la visión de continuar fortaleciendo la plataforma desde la cual la aseguradora desarrolla sus operaciones y proyecta su crecimiento futuro.

“Este paso refleja la evolución natural de Humano Seguros. Cambia el espacio desde donde operan nuestros equipos, mas permanecen intactos nuestros valores, visión y compromiso con clientes, asegurados, intermediarios y aliados estratégicos. La nueva sede nos permitirá integrar de forma más eficiente nuestras capacidades, potenciar el talento de nuestros colaboradores y continuar aportando soluciones de valor y una experiencia única para nuestros clientes y relacionados”, expresó.

Asimismo, Eduardo Cruz, presidente de Humano Seguros, destacó que este movimiento es una muestra del proceso de madurez que ha experimentado la organización, gracias a la confianza que el mercado nos ha brindado a lo largo de más de dos décadas.

“El establecimiento de la Torre Humano Seguros en el World Trade Center marca una nueva etapa de la empresa, y reafirma su confianza en el desarrollo del sector asegurador y en el crecimiento del país, así como su compromiso de seguir construyendo soluciones que aporten bienestar y seguridad a la sociedad dominicana.”

Sobre Humano Seguros:

Empresa de Grupo Humano, líder en el mercado de seguros, siendo la #1 en el segmento salud y la #3 del total del mercado asegurador, enfocada en seguros de consumo con acceso fácil, para individuos y empresas que experimentan el servicio y tienen decisión de compra.

Está respaldada por una amplia red de prestadores de servicios del país, importantes reaseguradores internacionales y una oferta integral en seguros de salud local e internacional, vida, autos y patrimoniales. Más información en www.humanoseguros.com