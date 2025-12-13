Luis Abinader almuerza con oficiales y soldados de la Armada y Fuerza Aérea

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, en compañía del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, compartió este sábado su tradicional almuerzo con oficiales y soldados de la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana en los cuales les agradeció por el servicio que le prestan a la nación y les garantizó que seguirán contando con su respaldo para el cumplimento de su misión.

El primer almuerzo fue en la sede de la Armada, donde al mandatario se le entregó un reconocimiento elaborado por la Industria Militar Dominicana por su respaldo a la institución y como muestra de lealtad a sus investiduras.

Al dirigirse a los militares, el jefe de Estado destacó el trabajo que realizan los marinos en defensa de las costas y colaborando en la lucha contra el narcotráfico.

"Agradecerles su trabajo, su dedicación, su defensa a la patria, porque cuando nosotros enseñamos la cantidad de incautaciones por narcotráfico, nos felicitan, y eso se debe en gran parte al trabajo especializado de la Armada, defendiendo así la calidad de vida de nuestra gente y defendiendo nuestra patria de todas esas acciones delictivas".

En las palabras de bienvenida, el comandante general de la Armada, almirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, agradeció al presidente Abinader por presidir una vez más el almuerzo dedicado a la tripulación naval, "valiosos miembros de la armada de República Dominicana, hombres y mujeres de mar, herederos de la gloria de Cambiazo y Acosta".

"Al mirar atrás, el año que pronto finaliza, nos embarga un profundo sentimiento de orgullo y gratitud por el gran trabajo realizado que ha sido reconocido nacional e internacionalmente, por el compromiso inquebrantable y la abnegación con la que cada uno de ustedes, desde sus puestos de servicio y deber, han contribuido al cumplimiento de nuestra misión institucional", expresó el jerarca militar.

Luego, el mandatario se trasladó a la Base Aérea de San Isidro para compartir con los responsables de salvaguardar el espacio aéreo de la República Dominicana.

_*Continúa mejoría en calidad de vida de los soldados*_

En su mensaje a los soldados de la Fuerza Aérea, Abinader recordó que los almuerzos se convirtieron en una tradición para recordarles el orgullo que siente su gobierno por el trabajo realizado en defensa de la patria, evidenciado en una paz y armonía en todos los aspectos, que son admiradas por otros países.

"Gracias, gracias por su trabajo; por toda la protección al país desde la frontera, y su acción contra los actos delictivos".

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar con la mejoría de sus condiciones de vida y el equipamiento institucional.

En ese sentido, el comandante de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez, reiteró su agradecimiento al mandatario, “quien ha dado muestra en su mandato de su solidaridad con la institución en lo referente a su desarrollo profesional y en el equipamiento".