Villas Naco: Habitantes protestan por calles en mal estado tras construcción del Metro

Residentes en el sector Villas Naco del kilómetro 13 de la autopista Duarte de Santo Domingo Oeste pidieron a las autoridades de la Metropolitana de Transporte (MT) cumplir con la promesa del arreglo de las calles, luego de que éstas fueran afectadas por la construcción del Metro, que se inauguró el pasado martes.

Según los residentes del lugar , se les había prometido, que luego de las instalaciones de las tuberías y desagües del Metro, cercanos al residencial, , iniciarían el arreglo de las calles, que están en pésimas condiciones, desde que inició la construcción, promesa que ha sido incumplida.

Estos hacen un llamado al director de la MT para que preste atención al reclamo de los munícipes de Villas Naco, ya que está en funcionamiento el metro, y no han cumplido con el acondicionamiento de las calles.

Sus residentes, organizados en la Junta de Vecinos, salieron en protesta por el incumplimiento de la promesa de las autoridades , en mejorar las calles del lugar, afectada por la construcción del metro.