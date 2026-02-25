¿Vas a usar la Línea 2C del Metro? Aquí están los horarios, estaciones y lo que necesitas saber

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este martes quedó inaugurada oficialmente la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos.

En esta primera etapa, el servicio operará de manera gratuita hasta Semana Santa y funcionará en un horario especial.

De lunes a viernes:

6:00 a.m. a 10:00 a.m.

6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados:

6:00 a.m. a 10:00 a.m.

12:00 del mediodía a 4:00 p.m.

Domingos y días feriados:

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Estaciones del nuevo tramo

El proyecto incluye cinco estaciones:

Pedro Martínez, autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas (Manoguayabo).

Franklin Mieses Burgos, autopista Duarte esquina avenida Monumental.

27 de Febrero, kilómetro 13.

Freddy Gastón Arce, kilómetro 14.

Pablo Adón Guzmán, entrada de Los Alcarrizos, con conexión al Teleférico.

Además, la obra contempla una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

Velocidad y frecuencia

La Línea 2C fue diseñada con características similares a la línea principal, con velocidades máximas operativas de hasta 80 km/h, integrando tramos elevados y un túnel.

El tiempo estimado entre la llegada de un tren y otro será de aproximadamente cuatro minutos.

Ahorro económico

Las autoridades estiman que los usuarios de Santo Domingo Oeste podrán reducir hasta en un 60 % su gasto en transporte.

El sistema se integra con el Teleférico y otros corredores de la OMSA, facilitando una movilidad más económica y eficiente.

Ahorro en tiempo

La nueva línea permitirá ahorrar hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta durante las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60 % en comparación con el transporte tradicional.

El trayecto desde Los Alcarrizos hasta el centro de la ciudad se reducirá considerablemente, aliviando además el tránsito en la autopista Duarte y mejorando la movilidad urbana.