¿Vas a usar la Línea 2C del Metro? Aquí están los horarios, estaciones y lo que necesitas saber

En esta primera etapa, el servicio operará de manera gratuita hasta Semana Santa y funcionará en un horario especial.

Este martes quedó inaugurada oficialmente la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos.

De lunes a viernes:

  • 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados:

  • 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • 12:00 del mediodía a 4:00 p.m.

Domingos y días feriados:

  • 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Estaciones del nuevo tramo

El proyecto incluye cinco estaciones:

  • Pedro Martínez, autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas (Manoguayabo).
  • Franklin Mieses Burgos, autopista Duarte esquina avenida Monumental.
  • 27 de Febrero, kilómetro 13.
  • Freddy Gastón Arce, kilómetro 14.
  • Pablo Adón Guzmán, entrada de Los Alcarrizos, con conexión al Teleférico.

Además, la obra contempla una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

Velocidad y frecuencia

La Línea 2C fue diseñada con características similares a la línea principal, con velocidades máximas operativas de hasta 80 km/h, integrando tramos elevados y un túnel.

El tiempo estimado entre la llegada de un tren y otro será de aproximadamente cuatro minutos.

Ahorro económico

Las autoridades estiman que los usuarios de Santo Domingo Oeste podrán reducir hasta en un 60 % su gasto en transporte.

El sistema se integra con el Teleférico y otros corredores de la OMSA, facilitando una movilidad más económica y eficiente.

Ahorro en tiempo

La nueva línea permitirá ahorrar hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta durante las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60 % en comparación con el transporte tradicional.

El trayecto desde Los Alcarrizos hasta el centro de la ciudad se reducirá considerablemente, aliviando además el tránsito en la autopista Duarte y mejorando la movilidad urbana.

