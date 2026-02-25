Metro de Los Alcarrizos
¿Vas a usar la Línea 2C del Metro? Aquí están los horarios, estaciones y lo que necesitas saber
En esta primera etapa, el servicio operará de manera gratuita hasta Semana Santa y funcionará en un horario especial.
Este martes quedó inaugurada oficialmente la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos.
En esta primera etapa, el servicio operará de manera gratuita hasta Semana Santa y funcionará en un horario especial.
De lunes a viernes:
- 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados:
- 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- 12:00 del mediodía a 4:00 p.m.
Domingos y días feriados:
- 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Estaciones del nuevo tramo
El proyecto incluye cinco estaciones:
- Pedro Martínez, autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas (Manoguayabo).
- Franklin Mieses Burgos, autopista Duarte esquina avenida Monumental.
- 27 de Febrero, kilómetro 13.
- Freddy Gastón Arce, kilómetro 14.
- Pablo Adón Guzmán, entrada de Los Alcarrizos, con conexión al Teleférico.
El País
Arranca la Línea 2C: ¿Cómo va el primer día del Metro en Los Alcarrizos?
Merilenny Mueses
Además, la obra contempla una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.
Velocidad y frecuencia
La Línea 2C fue diseñada con características similares a la línea principal, con velocidades máximas operativas de hasta 80 km/h, integrando tramos elevados y un túnel.
El tiempo estimado entre la llegada de un tren y otro será de aproximadamente cuatro minutos.
Ahorro económico
Las autoridades estiman que los usuarios de Santo Domingo Oeste podrán reducir hasta en un 60 % su gasto en transporte.
El sistema se integra con el Teleférico y otros corredores de la OMSA, facilitando una movilidad más económica y eficiente.
Ahorro en tiempo
La nueva línea permitirá ahorrar hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta durante las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60 % en comparación con el transporte tradicional.
El trayecto desde Los Alcarrizos hasta el centro de la ciudad se reducirá considerablemente, aliviando además el tránsito en la autopista Duarte y mejorando la movilidad urbana.