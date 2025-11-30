Virólogo Robert Paulino vaticina probable pico alto de influenza en diciembre y enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Afirma que el Chikungunya es una amenaza real para el país

El virólogo e investigador, Robert Paulino, advirtió que ahora en la temporada de invierno hay una mayor incidencia de casos de influenza, por lo cual vaticinó que en diciembre y principios de enero del 2026 puede producirse un punto alto en la incidencia viral.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, señaló que las temperaturas van a ser muy frescas lo que significa que la incidencia del virus respiratorio muy probablemente va a ser muy alta.

En ese sentido, considera que se deben fortalecer las estrategias de prevención, entre ellas el proceso de vacunación.

“Por ejemplo, ahora en la temporada de invierno hay una mayor incidencia de casos de influenza. Y ya vamos a ver cómo en diciembre, en enero, principio, vamos a tener un pico de incidencia de influenza”, subrayó.

El especialista precisó que hay virus que afectan a los animales y que pueden adecuarse y transmitirse de persona a persona.

“En estos últimos días, se ha hablado mucho de la influenza aviar, la H5N1, que es un tipo de influenza que se encuentra en las aves, pero que en algunas situaciones, por ejemplo, personas que crían aves de corral, como las gallinas, como los patos, si se ponen en contacto con un animal de esos que esté infectado con ese tipo de influenza, puede saltar a nosotros”, señaló.

Paulino citó que esta semana se reportó un primer caso de una persona que falleció porque se infectó con H5N1 en los Estados Unidos.

El galeno comentó que es un virus que se ha mantenido tratando constantemente de pasar de especies para poder llegar a los seres humanos y que estos se transmitan hacia las personas.

“No todo virus que se identifica se puede transmitir fácilmente de persona a persona. Quiere decir que hay algunos que se quedan tratando de transmitirse, pero nunca lo logran”, adujo.

Paulino dijo que actualmente hay una alerta epidemiológica en la región de las Américas por el virus Chikungunya que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud.

Comentó que, si tuviésemos casos de dengue en este momento, el Chikunguya se convertiría en un segundo problema.

El galeno entiende que la vacunación contra la influenza por lo general empieza en septiembre, pero este año he visto mucho rezago en la población respecto a adoptar las estrategias de inmunización.

“También hay que entender que si no hay promoción de parte, por ejemplo, de las autoridades, pues obviamente la gente tampoco va a saber que eso es importante, ir a vacunarse. Entonces entiendo que hay que hacer un poco de esfuerzo y de interés”, argumentó.

Indicó que toda persona que tenga diabetes, que sea hipertenso o que por alguna razón su sistema inmunológico sea débil o que tenga más de 50 años, debe vacunarse contra la influenza.

“Cuando estamos vacunados, los niveles de carga viral del virus son menores porque ya tienes anticuerpos que bloquean al virus. Por lo tanto, hay un beneficio”, puntualizó.

Cree que lo mismo que se ha estado haciendo para controlar al dengue durante este año, debe hacerse si no se quiere que Chikungunya vuelva a la República Dominicana.

Aseguró que el Estado tiene que movilizar los recursos para que las comunidades hagan la eliminación de los criaderos de mosquitos