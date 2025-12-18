Virus respiratorios superan los 25 casos semanales, según Salud Pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud pública informó este jueves que en la presente Semana Epidemiológica número 49, la circulación de virus respiratorios, se encuentran dentro del rango esperado.

El organismo de Salud precisa que el número de casos confirmados muestra un comportamiento estacional típico, donde registra baja actividad en las primeras 20 semanas, seguida de un ascenso sostenido desde la SE-23 hasta un incremento pronunciado entre las SE-30 y 38, el mayor número de notificaciones se registran entre las SE-39 y 42, superando los 25 casos semanales.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) mostraron un comportamiento estable y de baja intensidad, con respecto a las registradas el pasado año 2024.

Explica que las zonas con mayor densidad poblacional, movilidad intensa, se notifican mayor cantidad de casos sospechosos, mientras que las zonas rurales mantienen cifras mínimas. La tasa de letalidad es de 3.3 %, superior al 1.2 % registrado en 2024.

Entre las principales recomendaciones figuran: vacunarse contra la influenza, especialmente adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y personal de salud. Además, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o utilizar alcohol en gel, sobre todo después de saludar, toser o estornudar.

Advirtió sobre la importancia de evitar la automedicación y acudir a los servicios de salud ante signos de alarma, como dificultad respiratoria o fiebre persistente. Indica que se mantiene la vigilancia epidemiológica activa de la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

La OPS recordó que, en la Región de las Américas, aunque la circulación del virus se mantiene en niveles bajos, se observa un incremento sostenido, especialmente en América del Norte, lo que refuerza la necesidad de mantener la prevención y la vacunación oportuna.

Otras enfermedades

Para la presente semana epidemiológica número 49, la Dirección de Epidemiología confirma través de su boletín epidemiológico un caso de dengue, colocando el total acumulado de casos en 313, con una incidencia de 3.09, para una reducción del -76 por ciento de los casos al comprarse con lo reportado el pasado año 2024.

Asimismo, reportan dos casos nuevos de malaria, con un total acumulado de 860 a la fecha este año. La incidencia de esta enfermedad se coloca en es de 8.49, lo que refleja reducción de este indicador con respecto al pasado año.

Continúa en cero el registro de casos de cólera este año, mientras que de leptospirosis no hay reportes de casos esta semana, al año han sido reportados 175 casos, por lo que la incidencia acumulada es de 1.74.

Muertes maternas e infantiles

En la presente semana epidemiológica SE-49 se confirman dos muertes maternas, correspondiente a dos mujeres dominicana. El acumulado hasta la fecha es de 161 defunciones maternas confirmadas este año.

Igualmente se confirma esta semana 36 muertes infantiles esta semana epidemiológica, el pasado año a la semana se confirmaban 39 defunciones. El total acumulado de defunciones infantiles es de 1,739 este año, en tanto que el año pasado se confirmaban 2,129 indicando que continúa el descenso este indicador.

La esclerosis múltiple

El boletín epidemiológico presenta como tema principal la esclerosis múltiple (EM) la cual es una enfermedad neurológica inflamatoria y autoinmune que afecta la mielina y los axones del sistema nervioso central, generando lesiones en el encéfalo y la médula espinal responsables de discapacidad progresiva.

Esta enfermedad corresponde a una de las principales causas de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes en el mundo y se estima que más de 2.8 millones de personas viven con la enfermedad equivalente a una prevalencia de 36 casos por cada 100 000 habitantes y que ocurre un nuevo diagnóstico cada cinco minutos.