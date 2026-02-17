Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

De la mano de la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura esta noche se desarrolla la entrega del Premio Nacional de Literatura 2026, para el escritor, diplomático y profesor dominicano Pedro Vergés, en una ceremonia en el Teatro Nacional.

Mire aquí la transmisión del premio:

Sobre Pedro Vergés

A Vergés se le reconoce por su prosa y su impecable manejo del idioma y su contribución a las letras contemporáneas. Nació en Santo Domingo el 8 de mayo de 1945. Estudió filología en la Universidad de Zaragoza, España; fue redactor de la revista Camp de l’Arpa en Barcelona, donde también cofundó la revista “Hora de Poesía”.

Vergés Cimán fue anunciado ganador del Premio Nacional de Literatura 2026 el 23 de enero pasado en un acto en las instalaciones de la Fundación Corripio y en presencia de los señores Ana Corripio de Barceló, José Alcántara Almánzar, Pastor de Moya y Juan Daniel Balcácer.

Dirigió el Instituto de Cultura Hispánica, fue embajador de República Dominicana ante España; también en República Federal de Alemania, en Japón; además fue representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos; es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua.