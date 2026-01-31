Día Nacional de la Juventud: Reconocimiento a los sueños y luchas de los jóvenes dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde hace más de tres décadas, cada 31 de enero la República Dominicana se detiene a mirar a su juventud. No solo para celebrarla, sino para escucharla, reconocerla y recordar que en sus manos descansa buena parte del presente y del futuro del país.

Desde 1993, esta fecha marca el Día Nacional de la Juventud, una jornada dedicada a visibilizar los sueños, las luchas y los aportes de una generación que no espera su turno: lo construye.

A nivel global, la juventud también tiene nombre y espacio. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la definición de personas jóvenes (aquellas entre 15 y 24 años) surgió en el marco de los preparativos para el Año Internacional de la Juventud en 1985 y fue aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 36/28, en 1981.

Hoy, ese grupo representa a unos 1,200 millones de personas, el 16 % de la población mundial.

En el país, esta fecha no solo invita a la reflexión, sino también al reconocimiento. El talento, la formación y el compromiso social de los jóvenes dominicanos han encontrado un espacio simbólico en el Premio Nacional de la Juventud (PNJ), que se celebró por primera vez el 31 de enero de 1997.

Aquel día, diez jóvenes fueron reconocidos por sus aportes en distintas áreas del quehacer nacional.

Desde entonces, el galardón ha crecido junto a la juventud que honra. Hoy es el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a jóvenes sobresalientes, premiando a líderes emergentes en 15 categorías que abarcan desde la innovación y el emprendimiento hasta el compromiso social y el desarrollo comunitario.

Pero el respaldo a la juventud no se limita a una sola institución. A lo largo de los años, la Fundación Corripio ha sido una aliada constante del talento joven, reconociendo el trabajo de organizaciones que han dedicado su vida a formar y acompañar generaciones. Entre ellas, destaca la congregación salesiana Don Bosco, una entidad que durante décadas ha sido sinónimo de educación, disciplina, valores y oportunidades para miles de jóvenes dominicanos.

Ese compromiso fue reconocido formalmente con el Premio Familia Corripio Alonso, una categoría creada en 2015 para galardonar -de manera confidencial- a una institución sin fines de lucro que, por años, haya trabajado por el bienestar de niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad. La elección recae directamente en la familia Corripio Alonso.

En su novena edición, este premio fue otorgado a Don Bosco, Fundación Salesiana, en reconocimiento a más de ocho décadas de labor social y educativa en el país.

Con presencia nacional y una oferta que abarca desde la infancia hasta la adultez, la institución ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes de la familia dominicana, apostando siempre por la educación, la formación técnica y la superación humana.

Educación y deporte han sido, precisamente, dos de los pilares que más han impactado en el desarrollo de la juventud. Así lo reafirmó la Fundación Corripio en 2017, cuando, con motivo del centenario de la llegada de la familia Corripio a la República Dominicana, entregó 100 reconocimientos a instituciones de los ámbitos de la salud, la educación, el deporte y la cultura.

Cada premio incluye una estatuilla alusiva, un diploma y una dotación de un millón de pesos, pero su verdadero valor trasciende lo material.