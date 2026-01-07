EN VIVO: rendición de cuentas en el Día del Poder Judicial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial, que se celebra cada 7 de enero, el Poder Judicial realiza en estos momentos una transmisión en vivo.

Como es tradición, la fecha se conmemora con una Audiencia Solemne en la Suprema Corte de Justicia, escenario en el que el magistrado presidente rinde cuentas de la gestión del año anterior y expone las metas, planes y programas de esta institución.

El discurso central está a cargo de Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.