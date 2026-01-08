Caribbean Cinemas celebra 50 años en República Dominicana con actividades y premiaciones

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Caribbean Cinemas inicia el 2026 con la celebración de sus 50 años de llegar a la República Dominicana. En el marco del aniversario, celebrará todo el año con valiosos premios y diversas actividades para los fieles amantes del séptimo arte.

El primer cine de la empresa en este país fue Cinema Centro, ubicado en el Malecón de Santo Domingo. Fue Víctor Carrady (QEPD) quien fundó la empresa en 1969 en Puerto Rico y posteriormente se expande a Republica Dominicana el 6 de noviembre del 1976.

Actualmente la empresa es presidida por Robert Carrady y Gregory Quinn Carrady, presidente y Manager Partner respectivamente.

A través de los años, la cadena emprendió su ruta de crecimiento; luego de iniciar sus operaciones en Puerto Rico y República Dominicana prosiguió la expansión hacia otros territorios en el Caribe, incluyendo St. Thomas, St. Croix, Trinidad, St. Maarten, St. Lucia, St. Kitts, Antigua, Aruba, Guadalupe y países de Centro y Sur América como Guyana, Panamá, Guatemala y Bolivia. Actualmente cuenta con un total de más 600 pantallas en 17 territorios.

Además de la expansión geográfica, Caribbean Cinemas también se ha enfocado en la innovación y en ofrecer lo último en tecnología en la industria del cine. A través de los años ha implementado cambios como: salas tipo estadio, proyección digital y láser, sonido Dolby Atmos y los nuevos formatos de salas Premium y temáticos como Cine Kid, CXC, 4DX y VIP.

También, ha desarrollado el concepto que aportan a la experiencia de visitar el cine como implementación de bares y la presentación de contenido alternativo como la ópera, el ballet, conciertos y eventos deportivos.

“El otro gran componente de esta celebración es nuestra fiel y exigente clientela que ha convertido a Caribbean Cinemas en su principal destino de entretenimiento por las pasadas cinco décadas, sin su apoyo no hubiéramos logrado llegar hasta aquí”, resaltó Robert Carrady, Presidente de Caribbean Cinemas.

De igual forma, la empresa también reconoce la importancia del rol a través de los 50 años de partners cuyas marcas han estado relacionadas a la empresa por muchos años y han visto el cine como un medio para vender sus productos y presentar sus anuncios o campañas publicitarias.

En 2026, Caribbean Cinemas llevará a cabo una serie de eventos, sorteos de grandes premios y promociones dirigidas a clientes y empleados para celebrar en grande los 50 años de historia. Además, se coordinarán eventos dirigidos a personas con necesidades especiales, entidades benéficas y sectores de escasos recursos económicos, como parte de su latente compromiso social.

Todas estas informaciones se estarán comunicando a través de las redes de Caribbean y su página web www.caribbeancinemasrd.com