Wilson Camacho: "Un sistema adversarial no es viable sin acuerdos"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó este domingo la necesidad de que en la República Dominicana se fomente una cultura de acuerdos en los procesos judiciales, a fin de lograr una mayor agilización y efectividad del sistema de justicia penal.

“Establecer una cultura de acuerdos en RD, es una necesidad: un sistema adversarial no es viable sin acuerdos y no se puede perseguir el Crimen Organizado de forma efectiva sin ellos”, advirtió el procurador a través de un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Camacho, además, subrayó que “habrá más acuerdos cuando acordar sea mejor que ir a juicio o mantenerse litigando”.

Respecto a los acuerdos en el proceso penal

Se recuerda que el magistrado había lamentado que “desde los tribunales se desincentive la realización de acuerdos en el proceso penal, pese a las prédicas constantes del Poder Judicial en esa dirección”.

“Otro elemento que es necesario resaltar y aprovechar el escenario para comentar es que desde el Poder Judicial se predica en la teoría, en el discurso, la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero, desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos”, dijo Wilson Camacho el pasado julio 2025 tras resaltar la contundencia del proceso derivado de la Operación Lobo en contra de una presunta red de sobornos.

“Nosotros (desde el Ministerio Público) lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.

Otras ventajas procesales

Sobre este tema también se ha pronunciado la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha subrayado que los acuerdos penales, sin eximir de responsabilidad a la persona física o jurídica procesada, facilitan la reparación de los daños causados a las víctimas y al propio Estado.

“La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo; es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito, prácticamente, esa es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento, en la Fiscalía del Distrito a acordarse hasta un 40 por ciento de los casos”, dijo Reynoso en noviembre del 2025 al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

Recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizás trascendían poco porque carecían de sonoridad, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de hacer acuerdos en materia penal, por escuela de pensamiento y por su visión de persecución penal estratégica.

“Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión”, declaró.

“También -añadió- hay un grupo de fiscales que tienen que subir a audiencia y durar cuatro, cinco años esperando una decisión, y también hay una sociedad que tiene un derecho legítimo a una decisión”.

Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.

Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el país se remonta al año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.

“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.