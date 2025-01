El sueño de Rosmairy Díaz de estudiar Ciencias Aeronáuticas, pende de un hilo por falta de pago

Rosmairy Díaz Morillo, la joven dominicana que cargó con su mochila llena de sueños hacia Estados Unidos, para especializarse en Ciencias Ciencias Aeronáuticas en el Instituto Tecnológico de Florida, mediante una beca, sin embargo ese deseo comienza a frustrarse ya que la academia le suspendió el acceso a las clases por falta de pagos del primer semestre de 2025.

«Me da vergüenza que la gente que me conoce pueda ver estos videos, personas que estudian conmigo van a ver esto», expresó la estudiante en su cuenta de Instagram.

«Yo me hice viral porque me gané esta beca, por ser meritoria, pero la beca no era completa», recordó Díaz.

Rosmairy sostuvo en un audiovisual que colgó en la red social Tik Tok, que el Estado dominicano, se había comprometido a pagar parte de su beca y estadía en ese país, y que han cumplido con el pago del semestre, razón por la que ya no puede realizar ninguna asignación ni acceder a clases.

“En 2023 vine a iniciar mis estudios, estamos a 23 de enero y de parte de la Vicepresidencia de la República no me han pagado este semestre, la fecha límite para el pago del semestre de la primavera 2025 era el 3 de enero y ya estamos a 23, entonces son muchos días de diferencia, por lo que ya no me dan más chance ni más fechas para yo pagar, hoy ya me eliminaron el acceso a las clases”, manifestó Rosmairy Díaz Morillo.

Lamentó que ha intentado contactarse con la vicepresidencia de la República para tratarme el tema, y aun no ha recibido respuestas.

Rosmairy que se hizo viral en las redes sociales cuando obtuvo en el 2023 una beca para estudiar Ciencias Aeronáuticas en los Estados Unidos.