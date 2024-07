Empresarios turísticos de Bonao llaman atención al Presidente Abinader

Dicen Indhri abandonó trabajos y hoy propiedades pueden colapsar

LOS ARROCES, BONAO.- Empresarios del sector turístico de esta provincia, les hicieron un llamado al Presidente Luis Abinader, para que disponga la continuación inmediata por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhri) de un muro de gavión que sobre el río Masipedro se construye en la comunidad Los Arroces, el cual y desde hace varios meses se encuentra paralizado.

Alfonso Almonte y Heriberto Aquino de 50 y 56 años de edad respectivamente expresaron, que desde hace un año, el Indhri inició la construcción de un muro de gavión, al que solo se les edificaron unos 100 metros pero del lado en donde se encuentra un restaurante denominado “Balneario Don Lorenzo”, con la promesa de que del otro lado también se le iba a proceder a construir el mismo.

Sin embargo, estos y al concluir la parte concerniente al restaurante, la obra fue paralizada sin que ni a ellos ni a la comunidad se les haya dado una respuesta al respecto.

Indicaron que por esta situación varias de las villas turísticas que hay en la zona están corriendo grave peligro, ya que las aguas de dicho afluente están penetrando poco a poco al terreno de las mismas.

Precisaron que como consecuencia del abandono de la obra, desde ya se están produciendo barrancas que ponen en peligro hasta la vida misma de los turistas tanto nacionales como internacionales que aprovechando la vegetación y el buen clima escogen la zona como sus destinos para vacacional y pasar momentos agradables junto a sus familiares.

Los empresarios indicaron, que han sido muchas las ocasiones que se han comunicado con el ingeniero que dice ser el responsable de la firma contratista, José Jiménez Bloise, pero este solo les dice en reiteradas ocasiones que la semana entrante se les resolverá el problema, y de estos ya van más de 4 meses y este los deja esperando.

“El proyecto tiene contemplado desviar el rio por este lado, y nosotros no nos opusimos, ya que cuando nos reunimos con la empresa constructora, estos nos dijeron que de este lado se nos iba a construir un muro para proteger nuestras villas, sin embargo, ellos vinieron, construyeron unos 100 metros de muros de gavión pero del otro lado y todavía es la fecha después de más de 4 meses que nos tienen abandonados y nosotros llamando y llamando al señor Leonardo Then y al ingeniero José Jiménez Bloise, que son quienes representan la firma constructora y solo nos dice que la semana entrante vendrán, y esa semana por más que hemos insistido no llega, además, ya ni las llamadas nos cogen”, dijeron.

En ese sentido indicaron, que lo que ellos han hecho ha sido de buena fe, pero las autoridades los han traicionados, ya que aún disponiendo de los terrenos para la desviación del río, alegando que cuando ocurren aguaceros fuertes las comunidades más abajo se inundan, las autoridades del Indhri los han abandonados a su suerte, en donde sus inversiones se encuentran a punto de colapsar.

“Además de los metros de terrenos que hemos cedidos para la construcción de un muro que no nos lo terminan, es más de este lado ni siquiera se ha iniciado, además de eso, ya el río se ha comido parte de nuestros terrenos, y cada día que pasa, cada vez que llueve y el río trae agua, se come más y más, ya hay ocasiones que llega hasta las piscinas de nuestras villas, y eso es una injusticia lo que se está cometiendo con nosotros”, expresaron.