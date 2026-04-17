Aviones, barcos, yates, torres, joyas: lo que se subastará del narcotráfico en República Dominicana

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Aviones, barcos, yates, apartamentos, yipetas, solares, prendas, terrenos y hasta locales, son parte de los bienes decomisados a presuntos narcotraficantes que el Estado dominicano subastará en en mayo de este año.

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) anunció la celebración de su primera venta de bienes en pública subasta, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 60-23, para administración de bienes secuestrados, incautados, y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio

En la larga lista de bienes figuran una torre y un avión que en hecho separados las autoridades incautaron y que fueron conocidos por la instrumentación de sus respectivos casos.

Torre Alco Paradisso

En el año 2020 el Ministerio Público lanzó lo que ellos denominaron operación Antipulpo, a través de un allanamiento realizado en la torre Alco Paradisso, ubicada en la avenida México, número 114 en el sector La Esperilla, Distrito Nacional, donde se se ubicaba el apartamento de Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), uno de los encartados.

La torre que subastarán.

Incabie.

La puja inicial para la torre está en 23 millones 800 mil pesos.

Barco Kaluba

Barco Kaluba

Otro que tuvo interés mediático fue el barco Kaluba, donde fueron transportados los 1,570.41 kilos de cocaína provenientes de Suramérica, cuyo caso se denominó más tarde como Maconi, principal encartado.

En el 2020, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi) fue condenado a 20 años de prisión en la cárcel de Najayo, luego de ser declarado culpable por tráfico de drogas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Incabie.

El baco será subastado como chatarra por un monto de 8 millones de pesos.

"Air cocaine"

En el 2013 autoridades dominicanas hallaron 26 maletas cargadas de droga en un jet privado en el aeropuerto del turístico balneario de Punta Cana.

La aeronave.

Su destino era Saint-Tropez, en el sur de Francia y famoso por sus playas. La historia de "Air cocaine" fue plasmada en una miniserie de Netflix.

Incabie.

El avión, modelo Falcon 50, será ofertado por 95 millones 200 mil pesos.

Sobre la subasta

De acuerdo con la normativa vigente, los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas de prevención y resarcimiento social, devolviendo estos recursos a la sociedad dominicana de manera productiva y ética.

Para garantizar el derecho a puja, los interesados deberán completar su registro formal hasta el viernes 1 de mayo.

El evento se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana en el Paraninfo Doctor Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El pliego de condiciones y catálogo de bienes están disponibles en el portal oficial de la institución: incabide.gob.do.