Entre amenazas y acuerdos: así se movió el tablero global esta semana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El tablero global se movió esta semana entre amenazas militares y acuerdos diplomáticos que marcaron el pulso de la política internacional. El anuncio de Estados Unidos e Israel de bloquear el Estrecho de Ormuz generó una inmediata respuesta de Irán, que amenazó con atacar buques militares en la zona. La tensión escaló rápidamente y puso en alerta a la OTAN, mientras líderes europeos y religiosos recibieron críticas directas desde Washington.

Sin embargo, tras intensas negociaciones multilaterales, el estrecho de Ormuz fue reabierto, lo que alivió la presión sobre el comercio energético y moderó el alza de los precios del petróleo. Este giro diplomático permitió a Europa reforzar pactos de defensa y energía, mientras Japón avanzó en su mayor programa de exportación de armamento desde la Segunda Guerra Mundial, consolidando alianzas estratégicas en Asia.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre riesgos de recesión y estanflación, señalando la vulnerabilidad de las economías dependientes de energía importada. La reapertura del estrecho ofrece un respiro temporal, pero la volatilidad global sigue siendo una amenaza latente.