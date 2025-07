Faride Raful no se rinde contra Ingrid Jorge; abogado asegura que están dispuestos a esperar hasta 4 años para hacer justicia

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, continúa con el proceso legal por difamación e injuria que interpuso contra la comunicadora Ingrid Jorge Pérez, conocida como “La Torita”. Este viernes, acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a su abogado, Miguel Ángel Valerio, para participar en una nueva audiencia del caso.

Tras concluir la audiencia, Valerio afirmó que están dispuestos a asistir cuantas veces sea necesario. “Nosotros no tenemos ninguna prisa. Tengo para conocer este caso cuatro años, eso es lo que la ley le da”, dijo el abogado, al tiempo que agregó: “Faride va a seguir viniendo a todos los casos”.

Durante la audiencia, el abogado de la defensa habría estado de acuerdo con lo planteado, pero luego recusó al juez, según explicó Valerio. “Qué raro, el abogado recusó al juez. Ya la jueza advirtió que puede haber litigación temeraria, una multa”, expresó. Y añadió: “Un buen disidente no recusa a un juez”.

Sobre los hechos, Valerio sostuvo que se trata de un proceso con tres elementos: “Uno, ellos difamaron, él lo reconoció hoy; dos, ella ha querido pedir una disculpa pública, nosotros hemos dicho que una disculpa no es suficiente porque aquí hay un tema que va más allá; y tres, Faride Raful está reclamando su derecho de justicia y va a venir cada vez”.

También afirmó que Faride, consciente de lo tedioso del proceso, ha manifestado que no se rendirá. “Ya hoy Faride decía con mucha lógica que por eso es que la gente se desespera y no vuelve, pero yo no me voy a desesperar, voy a venir a cada audiencia”.

La próxima audiencia está pautada para el 29 de julio a las 2:00 de la tarde. “¿A qué?, a ver cuál es el tercer pedimento”, comentó Valerio, y señaló en tono sarcástico: “Tengo un librito diciendo: el próximo va a ser que ella se enfermó, o que se enfermó él… aquí nosotros tranquilamente vamos a venir cada vez”.

En cuanto al monto económico reclamado, respondió a las declaraciones de la defensa de Jorge, quien dijo que la acusada no tenía ni para pagar un Uber, menos tres millones. “No son tres millones, son 50 millones”, aclaró Valerio. “Al final de cuentas alguna solvencia ella tiene”, concluyó.

Cerró su intervención: “Andamos muy tranquilos y confiados en la justicia, la próxima vez vengo con una mascota”.

El caso

Faride Raful interpuso una querella por difamación e injuria contra Ingrid Jorge. Según el documento depositado el pasado 30 de mayo, la comunicadora habría utilizado su condición de figura pública y el alcance de los medios para desarrollar una campaña de descrédito en su contra.

