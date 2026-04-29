Sam Neill, actor de Jurassic Park, revela que venció el cáncer tras tratamiento experimental

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El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, anunció que está libre de cáncer tras someterse a una terapia experimental luego de que la quimioterapia dejara de funcionar.

A través de una publicación, el actor compartió que recientes estudios confirmaron que ya no tiene rastros de la enfermedad en su cuerpo.

“Gracias a la ciencia estoy libre de cáncer”, expresó.

Neill explicó que estuvo en quimioterapia durante varios años por un linfoma, pero que el tratamiento comenzó a perder efectividad, complicando su panorama médico.

“Había estado en quimioterapia durante algunos años, pero la quimioterapia para mi linfoma particular estaba empezando a no funcionar más”, relató.

Ante este escenario, el actor ingresó a un ensayo clínico para probar una nueva terapia CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia diseñado específicamente para su tipo de cáncer.

“De la nada, me encontré en un ensayo clínico. Esto es para un nuevo tipo de terapia CAR-T, que estaba dirigido a mi linfoma particular”, contó.

Neill incluso bromeó sobre su participación pionera en el tratamiento al asegurar que fue considerado “Paciente Cero”.

El actor dijo sentirse sorprendido y agradecido tras recibir los resultados de sus últimos exámenes.

“La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todo despejado”, afirmó.

También aprovechó para agradecer al equipo médico que lo acompañó durante el proceso, incluyendo especialistas en Melbourne y Sídney.

“Por supuesto, no es un milagro, es la ciencia en su esplendor”, sostuvo.

Además, aseguró que ahora utilizará su experiencia para impulsar el acceso a terapias como CAR-T en Australia, Nueva Zelanda y otras partes del mundo.

“Espero que tratamientos como este estén disponibles para todos los que los necesiten”, manifestó.

Su diagnóstico en 2023

En 2023, Neill reveló públicamente que estaba recibiendo tratamiento por un raro cáncer de sangre en etapa avanzada.

En ese momento, explicó que recibió el diagnóstico mientras participaba en la gira promocional de Jurassic World Dominion.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por tratarse de uno de los actores más emblemáticos de la franquicia Jurassic Park.