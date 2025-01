Fitur 2025: Stand de RD en España atrae miradas de miles de turistas

El stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2025 ha logrado captar la atención de los asistentes, destacándose por ofrecer una experiencia completa de la riqueza cultural, la gastronomía y el encanto caribeño que caracteriza al país.

Leonardo Marrero, director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en España, confirmó el impacto positivo del espacio criollo, asegurando: “Una vez más, lo que tiene que ver con el turismo dominicano ha sido el número uno. Podemos ver y disfrutar de toda la visita que está tendido en stand de la República Dominicana, debido a la atracción que genera, todas las luces”.

El stand combina una impresionante exhibición visual inspirada en las aguas del Caribe con una oferta gastronómica que representa los sabores más emblemáticos del país. Según Marrero, el espacio cuenta con la “distribución de café Santo Domingo, el sancocho, el ron, inmensas bolas de plátanos”, productos que destacan la esencia de la cultura dominicana.

El titular de INDEX también subrayó el interés masivo que el stand ha generado, destacando que diariamente se observan inmensas filas detrás de las atracciones criollas. “Si el año pasado fueron 11 millones, esperemos que con todo esto pueda llegar a 16 millones de personas”, mencionó Marrero en una entrevista para el periódico Hoy.

Por su parte, los visitantes no han escatimado elogios, al compartir sus impresiones. María Marte, una asistente proveniente de Aragón, expresó su fascinación: “Me encanta vuestro stand, me encanta la República Dominicana, y sobre todo, me encanta como sois los dominicanos. Esa cercanía, esa alegría que tenéis, esa simpatía, así que gracias por darnos todo lo que tenéis en vuestro país”.

En un comentario similar, Ruth señaló: “Me ha gustado muchísimo la gastronomía, su paisaje, su gente. Hermosa la decoración y la gente muy amable”.

