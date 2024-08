Fletes empezaron a bajar y seguirán así próximos meses

Los directivos ANRD dijeron que se ha estabilizado la ruta por el canal de Panamá, por lo cual los fletes están a la baja

Los fletes marítimos han comenzado a bajar y se espera que esa tendencia continúe en los próximos meses, aseguraron los directivos de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD).

Al participar en el Desayuno Económico de Hoy, Odile Miniño, vicepresidenta; Jaak Rannik, presidente, y Cristyan Peralta, miembro de la directiva, explicaron los factores que inciden en ese descenso.

Aclararon que el costo del flete marítimo está estrechamente ligado a múltiples factores, entre ellos los costos operativos de los buques (tripulación, combustibles y otros, la configuración de las rutas marítimas, así como por presiones climáticas, económicas, políticas y bélicas que puedan afectar dichas rutas.

Consideraron que el comercio marítimo ha sido afectado por conflicto bélico en el mar Rojo, que ha redirigido fuertemente el tránsito por el canal de Suez y el estrecho Bad el-Mandeb, principalmente hacia el Cabo Buena Esperanza, al sur de África, y por la reducción de capacidad de tránsito en el canal de Panamá y las tensiones políticas entre Estados Unidos y China.

Otro aspecto que incide en el comercio marítimo es el aumento en los volúmenes de mercancías en preparación para la temporada alta por eventos comerciales como el regreso a clases, el Viernes Negro (Black Friday) y la Navidad. Señalaron que se ha estabilizado la ruta por el canal de Panamá, por lo cual los fletes están en una tendencia a la baja.

Recordaron que el año pasado el canal de Panamá restringió la cantidad de barcos que cruzaba y los fletes aumentaron, pero la situación se ha ido normalizando.

En el canal de Panamá, dijeron, no ha había suficiente agua para mantener las esclusas trabajando, porque cada vez que se abre una se pierde agua.

Resaltaron que en el mar Rojo los hutíes desde Yemen les lanzan misiles a los barcos que lo cruzan, lo que ha obligado a que las rutas que atraviesan el canal de Suez están dando la vuelta por África.

Durante la pandemia de la covid-19 los fletes se incrementaron en un 800% desde Asia hacia la región. Eso ocurrió entre el final del 2020 y 2022, pero en el 2023 los precios bajaron precios del 2019, dijeron.

Expresaron que las rutas afectadas por el incremento de los fletes, tanto en pandemia como en la actualidad, son las largas, las cuales atraviesan los océanos Pacífico y Atlántico. Destacaron que las rutas hacia Estados Unidos no han sido afectadas , porque no la impactado los conflictos bélicos y no tienen que pasar por el canal de Panamá.

“Los fletes entre República Dominicana y Estados Unidos, en plena pandemia, no subieron más de un 40%”, dijo Peralta. Señaló que la conectividad y el intercambio comercial con Estados Unidos nunca han sido afectados en ningún momento.

Precisó que la media de un fleje del país a Estados Unidos ronda los US$3,500, aunque si es refrigerado o un producto peligroso, el costo del transporte marítimo será mayor. Señaló que la victoria de Donald Trump representaría un riesgo para el comercio bilateral entre Estados Unidos y China, porque ha anunciado que aumentaría los aranceles a los productos que vengan desde China.

Esa situación ha generado que empresas empresas de Estados Unidos hayan adelantado muchas órdenes de compra, para evitar una situación crítica en caso de que Trump gane las elecciones.

El nearshoring es una realidad

Por las facilidades logísticas que ofrece el país, ya muchas empresas están trasladando parte de su producción hacia República Dominicana, aprovechando el nearshoring, resaltaron los directivos la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD).

Precisaron que hoy en día hay múltiples líneas de producción que han sido movidas desde China, Europa y otras regiones del mundo a fabricarse en la República Dominicana, lo que ha generado que aumenten las exportaciones y la reputación global del país.

Señalaron que el país tiene buena conectividad marítima y área, excelente infraestructura, estabilidad política y una buena relación con Estados Unidos, lo que favorece nearshoring,

Consideraron que República Dominicana está en un momento histórico muy favorable para el nearshoring crezca.

Le puede interesar: Instalan un nuevo sistema de seguridad