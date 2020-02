Hugo Beras no detalla porqué renunció del PRD y sólo dice prefiere trabajar con “el bien”

Una de las preguntas a responder en la rueda de prensa convocada hoy por Hugo Beras, quien renunció a la candidatura a alcalde del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Carolina Mejía, aspirante a alcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) era: ¿Por qué renunció faltando 12 días para las elecciones municipales del próximo 16 de febrero?

No obstante, Hugo Beras no respondió esta pregunta de manera directa y sólo se limitó a decir que prefería trabajar con el bien y no participar con una coalición que llevará a la ciudad a un pasado del que no nos sentimos orgullos.

De hecho, en la nota de prensa que se difundió en el encuentro con los medios, realizado en el Hotel Continental, indicó que pertenece a una nueva era políticos y de ciudadanos en la que aprendió a vivir con propósito, pretendiendo hacer el bien y dejar huellas positivas, como lo merecen los tiempos y los ciudadanos de la capital, por eso asume el compromiso de apoyar a Carolina para que Santo Domingo continúe el buen camino que inició David Collado.

“Vámonos con el bien Santo Domingo. Somos parte esencial del equipo del bien, somos ciudadanos que tienen un compromiso con Santo Domingo y es nuestra tarea proteger la continuidad del buen camino”, enfatizó Hugo.

Beras dijo que desde ahora y hasta el 16 de febrero, trabajará sin descanso para la victoria de Carolina, en tal sentido pidió a sus seguidores y los capitaleños hacer lo mismo, votar y defender el bien de la ciudad para que siga la buena gestión en la transparencia de los recursos públicos.

“Siempre tuve en mente que esto no será un proyecto de una sola persona, que esta no era una candidatura motivada por intereses personales o políticos, y que, pase lo que pase, lo único que importaba era que nuestra ciudad siga creciendo” indicó Beras en su discurso.

Reacciones. Se recuerda que tras la información de la renuncia de Hugo Beras, Janet Camilo, dirigente del PRD, dijo en una entrevista en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN canal 37 que su partido y Miguel Vargas habían apoyado a Hugo.

Agregó que Miguel Vargas apadrinó a Hugo y lo impulsó, por lo que su salida del PRD no puede alegar falta de apoyo, concluyó la también ministra de la Mujer.