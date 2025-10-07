Israel y Hamás en diálogo en Egipto

Recuerdan muertos en el ataque de Hamás en 2023. EFE

EL CAIRO.- AP

Funcionarios israelíes y de Hamás iniciaron ayer, lunes, conversaciones indirectas en una ciudad egipcia sobre un plan de paz redactado por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Gaza.

Las conversaciones, que se prolongaron durante varias horas, se desarrollaron en medio de muchas preguntas sobre el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada, incluyendo el desarme de la milicia palestina —una demanda clave de Israel— y el futuro gobierno de Gaza. Trump ha indicado que un acuerdo sobre Gaza podría allanar el camino para un proceso de paz en el Oriente Medio que podría remodelar la región.

A pesar de que Trump ordenó a Israel detener los bombardeos, las fuerzas israelíes continúan atacando Gaza, y mataron a por lo menos 19 personas en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud del territorio palestino.

  Venezuela alerta a EEUU de plan para poner "explosivos letales" en su embajada en Caracas

Un funcionario egipcio con conocimiento de las dijo conversaciones que las partes concluyeron la ronda de negociaciones del lunes en la ciudad costera de Sharm el Sheij, y que se reanudarán el martes por la tarde. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las partes han acordado la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de cautivos y el establecimiento de un alto el fuego. Los israelíes están liderados por el principal negociador Ron Dermer, mientras que Khalil al-Hayyah lidera la delegación de Hamás.

