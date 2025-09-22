Jaylon Pimentel: “Gigantes tendrán a sus caballos y no temen a nadie”



Jaylon Pimentel, Jefe Operaciones béisbol Gigantes del Cibao, proclamó que este año el conjunto saldrá al terreno de juego con la gran encomienda de levantar la corona en enero del año que viene y para ello contará “con los grandes caballos” del conjunto que lo darán todo en cada partido.

Sus juicios los formuló al ser entrevistado en el “Diálogo con los Deportistas”, por el editor deportivo de HOY, Franklin Mirabal. La nota fue redactada por quien suscribe.

Afirmó que estarán este año en el conjunto, Noervi Marte, José Siri, Luis García, Johan Rojas y par de sorpresas más que agradarán a la fanaticada de los Gigantes cuando se integren al club, aunque no especificó la fecha en que entrarán.

Declaró que el caso de Marcell Ozuna, es un hombre que ama la franquicia y no le sorprende que se uniforme este año.

“El será agente libre al final de la temporada y si consigue un contrato en el invierno, estoy casi seguro que jugará partidos con los Gigantes, para así preJaylon Pimentel José el año que viene”, señaló.

Además, proclamó que están muy contentos con las escogencias que tomaron en el pasado sorteo de novatos y su primera elección fue Emil Morales, nativo del Cibao, una joya de talento que pertenece a los Dodgers de los Angeles y apenas cuenta con 18 añitos de edad.

“Ya Morales jugó con mucho éxito en los niveles Rookie y Clase A. Nacido en España y criado en Santiago, Morales es considerado uno de los principales prospectos del béisbol con un potencial de impacto inmediato en el conjunto francomacorisano”, dijo Jaylón al responder preguntas de Franklin Mirabal en el Estadio Julián Javier.

También firmaron a novatos Joendry Vargas, Roldy Brito, (Rockies de Colorado) – Rookie y Clase A, 18 años, nativo de Bonao, Arnaldo Lantigua (Rojos de Cincinnati), Yonatan Henríquez (Mets de Nueva York), Junior Sánchez (Diamondbacks de Arizona), Liomar Martínez (Marlins de Miami) y Juan Arnaud (Mets de Nueva York).

Sobre el dirigente y los coachs

Manifestó que el dirigente del equipo de los Gigantes del Cibao será José Leger, quien estará acompañado de un buen staff de trabajo.

“Leger tiene ya bastante experiencia, ya dirigió a los Leones y a las Aguilas del Cibao. Felipe Rojas estará como coach en la banca, Bayron Lantigua, como coach de bateo, Juan Sandoval será el pitching coach, en tercera y primera estará Sergio Méndez, con muchos años en la liga dominicana”, agregó. También tendremos buenos brazos jóvenes para llevarlos al cuerpo de relevistas.

La agencia libre

Declaró que está bien contento con el comportamiento que ha tenido la franquicia de los Gigantes del Cibao en el tema de la agencia libre.

“Nuestra prioridad era llenar los huecos que nos hacían falta en las diferentes posiciones, además, no podíamos contratar a todos los que están en el mercado, porque es imposible”, señaló Pimentel.

Comentó que el equipo es agresivo en la agencia libre.