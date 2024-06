Jean Alain afirma: Acusación es falsa y solo busca “saciar egos de una venganza”

En su último intento por disuadir al juez Amauris Martínez para que no lo envíe a juicio de fondo, el exprocurador Jean Alain Rodríguez pidió ayer enmendar el abuso del que dijo, habría sido objeto con una acusación “para saciar los egos de una venganza”, y dictar auto de no ha lugar, “o al menos eliminando toda la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos” que le hace el Ministerio Público.

“Lo que me está sucediendo a mí, magistrado, si usted no lo detiene, le haría el peor precedente jamás visto en la historia judicial”, afirmó enfáticamente el principal imputado en el supuesto entramado de corrupción contra el Estado, denominado por el órgano acusador como “Operación Medusa”.

Jean Alain fue reiterativo en proclamar su inocencia de los cargos que se le imputan, en desmeritar la acusación del MP, las pruebas presentadas en su contra, y a los testigos, afirmando que todo es una mentira, y que en ningún punto de la acusación hay algo que pueda ser considerado “remotamente racional”.

“Los imputados son escogidos por ser opuestos al gobierno, con expedientes sin pruebas, solo anclados en falsos testigos amenazados o chantajeados…; conmigo han querido dar un ejemplo, un castigo represivo-político, porque se entiende que encarcelar al exprocurador es un paso necesario para justificar el encarcelamiento de otros ministros y altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, como todos lo han visto”, subrayó.

Advirtió que si la acusación en su contra pasa a juicio de fondo “y esta presión sigue”, a los exfuncionarios del PLD que se preparen, porque la misma acusación se la harán a ellos “solo cambiándole el nombre del funcionario que decidan destruir, y el de la institución que dirigían, como aseguró, le hicieron a él utilizando como modelo el caso de la Lotería denominado “Operación 13”.

“Cuando les digo que solamente hay que cambiar su nombre, es porque he sido víctima de ello, y así harán con los que les ordenen o se les antoje. ¿O es que acaso no saben que en la solicitud de medida de coerción con la que estoy privado de libertad, utilizaron el modelo del caso la Lotería, y en la página 294 se les pasó borrar los nombres de esas personas?” reveló Jean Alain ante el juez.

Defendió su patrimonio afirmando lo construyó junto con su esposa durante más de 25 años y está casi intacto, pues en 8 años apenas creció un 8%, y en dólares se redujo un 6%.

“Si usted no detiene el uso de la justicia como herramienta política o “Law Fare”, son muchos los que vivirán prisión injusta como yo”, dijo el exfuncionario.

La traición duele

Lamentó que las personas que él más ha ayudado en su vida, y a las cuales no identificó, “son las que en el momento más importante me traicionaron y han mentido en esta acusación para salvarse”, dijo Jean Alain.

Aseguró que fue arrestado “sin tener la menor idea de lo que había hecho, y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido, al que más había ayudado y, a iniciativa de él, se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad”.

Se refería el exprocurador Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Unidad en el área del Despacho del Procurador General, quien llegó a un acuerdo con el MP y será presentado como testigo a cargo en el proceso a Jean Alain.

“A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa, a quien me invitó a sentarme con su familia; a quien le dio de comer a ti y a tu familia….”, dijo el exfuncionario.

Y agregó: “tener temor a ser arrestado es comprensible, pero escapar y esconderte está mal (Canó Sacco); sé que no todos soportan una persecución o prisión, inclusive el tiempo, pero ser mentiroso, traidor y malagradecido, es otra cosas, eso nunca lo seré yo. Los hombres pueden caer pero los principios no; yo he sido íntegro, honesto y solidario…”, expresó.

Duelos y sufrimientos

El exfuncionario hizo una narrativa del viacrucis que afirmó estar pasando junto a su familia desde hacen cinco años.

Refirió que tiene 3 años privado de libertad y es la primera vez que se le permite presentar su defensa material.

Indicó que luego de toda una vida de paz, armonía, y de trabajo, sin un solo conflicto ni tema judicial siquiera por una multa de tránsito, los últimos 5 años han sido muy duros: llenos de ataques “y una feroz persecución” que no le desea a nadie.

“Además de lo que se ve, lo obvio, sepa usted magistrado, que durante este proceso, a modo de ejemplo, he perdido a mi abuela, mi hermano murió de un cáncer; mi padrastro murió de un infarto, mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica y, mientras observaba en la televisión que me paseaban con esposas, con casco y chaleco antibalas, murió también”.

Agregó que su madre y su esposa también han perdido su salud y la paz, y sus hijos están creciendo sin el acompañamiento integral de un padre.

Con relación a su persona, Jean Alain confesó que durante este proceso ha sido operado de los ojos cinco veces; carga tres “enormes piedras” en los riñones que hacen más de 3 años debió sacarlas y no ha podido para no retrasar ni un día el proceso, además del grillete electrónico que lesiona mi salud “con una inflamación que ha generado esta persecución política” y que no le han querido retirar no obstante haber depositado tres certificados de especialistas indicando que el aparato es lesivo a su salud.

Resaltó que no obstante todo esos problemas de salud, “en las más de 100 audiencias que hemos tenido con las más de 12 inhumanas corridas horas, he cargado con esas tres piedras, con ese dolor y aun así, no he fallado a una sola audiencia por ese motivo”, dijo.

Afirmó que como parte de la alegada venganza del Ministerio Público en su contra, no solo se le violaron sus derechos al debido proceso y pasó tres años preso, incluidos 600 días en una celda solitaria en la cárcel de Najayo, “tiempo en el que aprendí a vivir con precariedad y escasez”, sino que además, “estos señores le enviaron esa absurda acusación al gobierno de los Estados Unidos” y luego de tener más de 20 años de excelentes relaciones con ese amigo país, le solicitaron e insistieron, días a día, para que le quitaran la visa a él y a toda su familia.

Dura es la venganza

Dijo que “en su insaciable venganza”, sus verdugos cometieron un acto de crueldad abusivo con su esposa y sus dos hijos menores, quitándoles el derecho y el sueño de asistir a universidades extranjeras como lo hicieron él y su familia

“… si el objetivo era causar daño, lo han logrado; pero si también era vencer para saciar los egos de una venganza, eso no es posible, porque después de tanto daño, al ser humano, que aún sea noble, cada vez le importa menos el dolor, o perder más, el rechazo, la constante falta de respeto, o que le rompan el corazón aún más… A esos seres humanos no se les vence con mentiras, ataques ni prisión”, enfatizó.

El MP acusa a Jean Alain de dirigir un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más RD$6,000 millones.