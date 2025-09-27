Jennifer Lawrence: «Nuestra libertad de expresión está bajo ataque» en Estados Unidos

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence, premio Donostia a su carrera en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, aseguró este viernes que la libertad de expresión «está bajo ataque» en Estados Unidos, también en el mundo del cine, donde «nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad».

Lawrence hizo estas declaraciones en una rueda de prensa durante el certamen, en el que hoy se proyecta su última película ‘Die my love’ (‘Mátame amor’), un trabajo que es un punto de inflexión en su carrera y en el que participa también como productora. Ambientada en la América rural, el filme es el retrato de una mujer atrapada en el amor y la locura.

Ante una multitud de periodistas y medios gráficos, la actriz dijo que es «un enorme honor» recibir el premio Donostia, que se le entregará solo con 35 años, lo que la convierte en la intérprete más joven en obtenerlo.

«Me sorprende y me conmueve», dijo Lawrece, quien animó a las jóvenes que están empezando en el cine a «aprender, ir a pruebas de casting, seguir intentándolo», pero sobre todo «ver cine, es muy importante».

Preguntada por la presencia de mujeres en Hollywood, dejó claro que las directoras de cine -dijo que Greta Gerwig es una de sus favoritas- han demostrado que «cuando se nos da la oportunidad el mundo se beneficia», porque se cuentan «más historias y hay más perspectivas».

Jennifer Lawrence es una actriz, productora y activista ganadora de un Óscar. Ha protagonizado películas tan aclamadas como ‘Silver Linings Playbook’ (‘El lado bueno de las cosas’), que le valió el Óscar a la mejor actriz en 2012, o ‘American Hustle’ (‘La gran estafa americana’), ‘Don’t Look Up’ (¡No mires arriba!’), ‘Joy’ y la trilogía de ‘The Hunger Games’ (‘Los juegos del hambre’).

En 2018, Lawrence amplió su influencia detrás de la cámara al cofundar Excellent Cadaver, una productora dedicada a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión.

Junto con Justine Ciarrocchi, su socia en la productora, Lawrence ha desarrollado una dinámica lista de proyectos con muy buena acogida por parte de la crítica, incluidos ‘Causeway’, ‘No Hard Feelings’ (‘Sin malos rollos)’ y los documentales’ Zurawski v. Texas’ y ‘Bread & Roses’, este último reconocido con el prestigioso premio Peabody.

Lawrence recibirá uno de los dos premios Donostia que se otorgan en esta edición del certamen.

El pasado viernes la productora española Esther García fue galardonada con otro de estos premios que se conceden a toda una carrera