José Horacio explica por qué el Código Penal no ha sido aprobado

El proyecto del Código Penal no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados debido a que existe una articulación de legisladores de diferentes partidos políticos que tienen una agenda de negación de derechos.

Así lo afirmó este lunes José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática, quien dijo que la responsabilidad también es compartida entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Constitucional.

«Hay un posicionamiento articulado de diputados de diferentes partidos que tienen una agenda de negación de derechos. Sí, es una agenda, porque andan con una lupa y cualquier proyecto de ley que en cualquiera de sus partes haga una mención o una referencia al tema de la orientación sexual, lo bloquean e impiden que pase», sostuvo Horacio Rodríguez.

«Si hoy no tenemos Código Penal, la responsabilidad es compartida entre el Poder Legislativo, que ha hecho su trabajo; el Ejecutivo, que lo ha observado en tres ocasiones; y la rama judicial, el Tribunal Constitucional, que lo anuló en un momento. Era la ley 550-14, que el Tribunal Constitucional anuló en 2014 porque entendía que había un vicio en el procedimiento y la declaró inconstitucional. O sea, si hoy en día el país no tiene Código Penal, no se le puede achacar la culpa al Congreso porque ha sido una responsabilidad compartida«, agregó.

El legislador señaló que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene la posibilidad de decidir si se aprueba o no la normativa, ya que su partido, el Revolucionario Moderno (PRM), cuenta con la mayoría en la bancada.

“Si hay la voluntad política de quienes tienen la mayoría en la Cámara habrá Código, si no está esa voluntad, entonces no habrá Código”, enfatizó José Horacio Rodríguez.

En cuanto a las tres causales del aborto, expresó que no deben excluirse del Código Penal, porque «sería una violación a la Constitución de la República en la medida en que las causales permiten el acceso a la vida, a la salud y a la dignidad de las mujeres y niñas».

El congresista ofreció esta declaraciones durante una entrevista el programa televisivo «El Día», que se transmite de lunes a viernes por Telesistema 11.

