Si el Código Penal se aprueba como está, va a ir en caída libre, afirma abogado

El abogado Carlos Salcedo sostuvo este viernes que en el proyecto de Código Penal, que contempla 72 nuevos tipos penales, «hay una serie de contradicciones teóricas que no tienen ningún sentido», por lo que, de aprobarse así en el Congreso Nacional, podría caerse en el Tribunal Constitucional o simplemente ser vetado por el presidente Luis Abinader.

«Yo prefiero un código que no tenga ningún tipo de sanción contra crímenes y delitos que no están previstos en la actualidad, a que mañana quede la mitad del código, porque esos tipos y delitos se van a ir por exceso de punibilidad. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de depuración. Necesariamente hay que pausar, porque va a ir al Tribunal Constitucional, o simplemente el presidente va a vetarlo. El código va a ir en caída libre si finalmente se aprueba como está«, manifestó el jurista penalista.

«Nosotros queremos un código retributivo, y hoy estamos hablando de justicia restaurativa, justicia compositiva con posibilidades y alternativas diversas para que el crimen y la delincuencia se ataquen en sus causas y se pueda enfrentar como una sociedad unida alrededor del Código Penal. Este debe estar pensado sobre una base filosófica que tenga en cuenta los derechos del ciudadano, las promesas constitucionales y los instrumentos internacionales», agregó Salcedo.

En cuanto a la inclusión de las tres causales del aborto en la pieza legislativa que fue aprobada en segunda lectura en el Senado y en primera por los diputados, el abogado dijo que «se trataría de un gazapo constitucional imperdonable. Es decir, la dignidad y la libertad de las mujeres en ocasión de un embarazo forzoso ejercido con violencia, el hecho de que sea por un propio familiar, el padre, el hermano, el tío, etc. Ese embarazo no es deseado por nadie, ni siquiera por las personas que están defendiendo que las tres causales no queden en el Código Penal. Bueno, queda en el caso de que haya peligro para la vida de la madre, eso es positivo, eso es un indicio de que puede resolverse la situación y hay muchos enconos en relación con toda esta situación. Pero yo creo que finalmente los legisladores tendrán que sosegarse, sopesarlo y entender que hay excepciones que rompen las reglas».

Las declaraciones de Carlos Salcedo fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

El Pleno de la Cámara de Diputados otorgó ayer jueves un segundo plazo de seis días a la comisión especial apoderada para el estudio del proyecto de Código Penal, con la previsión de rendir el informe final para su aprobación el próximo martes, 23 de julio.

Alexis Jiménez, presidente de la comisión, expresó que se producirá modificaciones al proyecto que aprobaron los senadores en segunda lectura.

