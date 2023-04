La cantante Karol G publicó este miércoles un video donde se ven algunas fotografías al natural, tras ser publicadas en la revista GQ con un exceso de photoshop.

El audiovisual fue publicado en su cuenta de TikTok con el tema de fondo «Kármika» de Bad Gyal y Sean Paul y muestra varias poses de la foto con el vestido verde que utilizó para salir en la portada.

Cabe destacar que las fotografías están alejadas, contrario a la portada que correspondió a un primer plano.

El video publicado por Karol G

Lee más: La sorpresa de Anuel AA a Yailín La Más Viral semejante a la de Karol G

La queja de Karol G

Se recuerda que la artista hizo pública su queja ante las exageradas modificaciones que se hicieron a sus fotos.

Así lo expresó en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural¨, publicó.

Las fotos originales

¨Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le

hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios¨, añadió.

Concluyó además que ¨entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad¨.