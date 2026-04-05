En busca de símbolos

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¿No es curioso pensar que los símbolos, más que simples signos, son en realidad el motor de muchas de nuestras acciones humanas y sociales? A través de ellos, las sociedades no solo se expresan, sino que también construyen sentido, identidad e incluso ideales que rozan lo utópico. Entonces, ¿cómo no reconocer la importancia de estudiar esas dimensiones simbólicas para entender mejor nuestra propia realidad y nuestra identidad como dominicanos con una cosmovisión y cultura cristiana?

Si miramos la historia, el ser humano siempre ha buscado formas de comunicarse. Entre todas ellas, ¿no han sido los símbolos una de las más poderosas? Y dentro de ese universo simbólico, las religiones ocupan un lugar especial. Podemos ver la estrella de seis puntas del judaísmo, la media luna del islam o la cruz del cristianismo. Pero, ¿qué ocurrió específicamente con los primeros cristianos? ¿Cómo lograron enriquecer su fe a través de los símbolos? ¿Cómo nosotros, como dominicanos podemos enriquecernos retomando esos símbolos y así fortalecer nuestra cultura?

Sabemos que un símbolo no es solo una figura: es una puerta hacia una realidad más profunda. Es un signo visible que intenta expresar lo invisible. Tal vez por eso los primeros cristianos encontraron en los símbolos una forma tan efectiva de manifestar su fe. Es bueno recordar que esos símbolos no solo eran solo una cuestión de estética, había algo más profundo.

En realidad, había mucho más. Los primeros cristianos no podían vivir su fe abiertamente. Entonces, ¿cómo se reconocían entre ellos? ¿Cómo transmitían lo que creían? Recurrieron a los símbolos: los pintaban en las catacumbas, los grababan en lápidas, los llevaban en objetos cotidianos. ¿No es impresionante pensar que un simple dibujo podía convertirse en una clave de vida o muerte? Ahí vemos la influencia de las artes. El ser humano interpreta el mundo abstracto a través de dibujos, iconos llamados símbolos.

Además, muchos de estos símbolos no surgieron de la nada. ¿De dónde venían? En gran parte, de tradiciones anteriores, especialmente orientales, que fueron adaptadas y resignificadas. Así, poco a poco, las primeras comunidades cristianas fueron construyendo un lenguaje propio que fortalecía su fe y les permitía comunicarse incluso en medio de la persecución.

Entonces, ¿cómo pasó la cruz de ser un instrumento de muerte a convertirse en símbolo de vida? Esa transformación simbólica es, en sí misma, uno de los aportes más profundos del cristianismo y como dominicanos debemos celebrar la vida y no solo la muerte. La cruz dejó de ser solo un objeto para convertirse en una síntesis de toda una historia de salvación.

Y no solo los dibujos o las figuras eran importantes, también las letras tenían un peso simbólico enorme. Las primeras comunidades utilizaban letras griegas como alfa y omega para hablar de la eternidad de Cristo, o combinaciones como chi y rho para referirse a Él. ¿No es fascinante cómo incluso el lenguaje se volvió símbolo? Hoy, como dominicanos,’debemos elevar el lenguaje y no permitir que involucione. El sistema educativo y el gobierno dominicano, sin importar cual sea, debe ser intencional elevando la educación en el contexto de los vocabularios, gramática y estilo. No podemos permitir que lo bajo, lo mediocre debilite nuestros símbolos y nuestra herencia cultural, lingüística y cristiana.

Otra práctica que hemos dejar que mengüe es la comida. ¿Puede una comida ser un símbolo? Para los primeros cristianos, claramente sí. Las reuniones en torno a la mesa no eran solo momentos sociales, sino experiencias cargadas de significado. Compartir el pan y el vino no era un simple acto. ¿Acaso no era, en el fondo, una forma de expresar unidad, comunidad y fe?

Y podemos seguir hablando de más símbolos, por ejemplo, el pan y el vino. El pan, como alimento esencial, hablaba de vida y sustento; el vino, de alegría. Pero más allá de eso, el gesto de partir el pan y compartir la copa tenía un significado aún más profundo. Un gesto de una imagen poderosa de comunidad.

Al final, todo esto nos debe llevar a una idea central, que los símbolos no solo adornan la fe, la hacen visible, comprensible y compartible. ¿Podríamos entender el cristianismo primitivo sin sus símbolos? Probablemente no. Porque en ellos no solo se comunicaba una creencia, sino toda una forma de vivir, resistir y esperar. Hago un llamado a los dominicanos y al gobierno, a retomar los símbolos que nos fortalecen, los símbolos que nos conectan con nuestras raíces y que nos ayudan a evolucionar.