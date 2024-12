Karol G tendrá su propio documental en Netflix

El 2024 ha sido un año destacado para la cantante colombiana Karol G. Tras hacer historia con el tour más exitoso de una mujer latina y convertirse en una de las artistas más premiadas del año, la intérprete sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que tendrá su propio documental.

La noticia llegó en la mañana del 30 de diciembre por medio de un anuncio desde su cuenta de Instagram, en la cual reveló que la famosa plataforma de películas y series Netflix lanzará en 2025 un documental inspirado en su vida, que ahondará en los retos que tuvo que vivir Carolina para convertirse en una estrella global de la música urbana.

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentan y que se alimentan de una fe inquebrantable, una lucha que lo desafió todo… mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes. Mi sueño hecho realidad”, se leen un papel con el que la paisa compartió la noticia.

La paisa tendrá su documental en Netflix – crédito @karolg / Instagram



Aunque no se conocen muchos detalles del lanzamiento, tanto la cuenta de la cantante como la de Netflix compartieron la noticia con la descripción: “2025″, revelando que el proyecto llegara a la plataforma en ese año, sin embargo, no se detalla un mes, pero sus fanáticos especulan que podría llegar en el primer semestre.

Ante la inesperada noticia, los miles de seguidores de diferentes partes del mundo no dudaron en reaccionar ante la noticia. “Our dream has come true, we want Karol G’s documentary now!! (Nuestro sueño se ha hecho realidad, queremos el documental de Karol G ya)”, “ok, this be interesting (ok, esto será interesante)”, “Netflix es increíble”, fueron algunas de las reacciones.

En el paso de la publicación compartida por Karol desde su cuenta de Instagram, algunas personalidades reaccionaron al anuncio, siendo una de las primeras su hermana Verónica Giraldo. “Te mereces esto y mucho más, hermana de mi corazón”, por su parte, la cantante urbana Nath escribió “¿No puede salir hoy?´, gracias”, escribió.

Aunque esta es el primer vistazo del ahora esperado proyecto de los miles de fanáticos, no se conocen detalles sobre la duración o la cantidad de capítulos, sin embargo, se especula que el proyecto tendrá algunas grabaciones inéditas de sus giras y de momentos importantes como el cierre de su gira Mañana Será Bonito y algunos detalles de cómo logró ser una cantante exitosa.

El 2024 el año de Karol G

La Bichota tendrá su propio documental en Netflix – crédito @karolg/Instagram



Con este anuncio junto a Netflix la cantante de Amargura cierra el 2024 con “broche de oro” siendo el periodo más exitoso de toda su carrera en donde logró hacerse de premios prestigiosos, nuevos récords y apariciones en importantes eventos a los que llegó por su impacto en la cultura popular.

Hace un par de semanas, la plataforma Vevo reveló que la colombiana fue la artista más escuchada en el mundo durante el año con 3,57 billones de reproducciones, superando a Shakira, Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd y Billie Eilish, convirtiéndose en la latina con más impacto del momento.

En febrero del 2024 la Bichota también hizo historia en los Grammy Anglo llevándose su primer gramófono en esta versión de la gala como el mejor álbum latino del año con su proyecto Mañana será bonito, galardón con el que también se hizo de un Récord Guinness por ser la primera mujer en la historia en ganar esa categoría.

El año también marcó su primera vez en emberos importante como La Met Gala, donde fue vestida con la casa de modas Marc Jacobs en el mes de mayo, mientras en septiembre logró por primera vez ser una de las artistas principales en el festival Rock in rio, en Río de Janeiro.

Entre otros grandes momentos, que se espera que el documental de La Bichota pueda abordar en su contenido, tal como lo han hecho con otras artistas como Lady Gaga, Ariana Grande y Taylor Swift, que también han compartido sus secretos con Netflix.

El 2024 fue el año más exitoso en la carrera de Karol G – crédito REUTERS/Mario Anzuoni



