El 20 de junio la cantante colombiana Karol G, reconocida por sus grandes éxitos internacionales como Mi Cama, Tusa, Provenza, estrenó su nueva canción para el verano, la playa y los días soleados, Si antes te hubiera conocido.

Con esta composición, que mezcla los sonidos del merengue con el género urbano, la artista pretende “representar el sabor, no solo de un país, sino de nuestra comunidad latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachosa y contagiosa”, dijo.

Para el video musical, Karol G invitó a varias bailarinas de origen latino para mostrar el sabor y la cultura del continente. Sin embargo, una de las sorpresas que tenía preparada la artista fue la participación de Inesita, una influenciadora de 89 años que se robó la atención de todos los fanáticos de la Bichota.

La tiktoker, oriunda de Medellín, tuvo que desplazarse a República Dominicana, donde se grabó el video. Para Inesita, la experiencia estuvo cargada de emociones, pues fue la primera vez que se subió a un avión, hasta le preguntó a su nieta si el avión hacía una parada para que las personas pudieran comer, a lo que le respondió, “no abuela, comen allá arriba en el avión”.

Al llegar al país caribeño, Karol G no pudo resistir la emoción por el encuentro y abrazó a Inesita, que sorprendió a la cantante con un tarro de sus clásicas galletas que la llevaron al reconocimiento de miles de seguidores. Cuando recibió el detalle, la cantante dijo: “¿Me hiciste de las galletas a mí? Si yo me morí cuando se te quemaron las otras y pregunté ‘¿a dónde las pido para que me lleguen?’, yo las compro quemadas”.

La influenciadora no dudó en manifestar su gratitud a la Bichota por la invitación y aseguró que para ella fue un enorme orgullo “conocer al ser humano excepcional que hay detrás de la artista increíble que eres”, dijo.

¿Quién es Inesita, la abuela que se robó el corazón de Karol G?

Inesita es una abuela paisa de 89 años y ‘tiktoker’ que se ganó el aprecio de los colombianos por sus videos de recetas, gracias a ello materializó la construcción de su propia casa: un proyecto financiado por su emprendimiento de ‘aliñitos’ dedicado a la repostería.

Con el apoyo de su hija, Teresa, y su nieta, Andrea Arias, la influenciadora de la tercera edad cumplió su sueño, utilizando el producto de las ventas de sus productos por medio de WhatsApp y la difusión en TikTok como principales medios para alcanzar su meta.

El camino de Inesita en las redes sociales inició con la publicación de clips en los que compartía recetas sencillas de postres y bebidas para que sus seguidores las prepararan en sus hogares.

Además de su pasión por la cocina, Inesita tenía un inmenso deseo de construir su propia casa. Para lograrlo, empezó a promocionar por todos los medios su marca de condimentos. El apoyo de los internautas fue tal que no solo consumían sus productos, sino que también ayudaron a la difusión de su contenido, lo que fue fundamental para que lograra cumplir su sueño.

Una abuelita paisa revoluciona el concepto de influencer, combinando su pasión por la cocina con las redes sociales para alcanzar sus metas personales – crédito alinosinesita / Instagram



La influenciadora compartió en sus redes sociales un emotivo video en el que se veía rodeada de sus familiares, con quienes realizó el corte de listón de su nueva vivienda.

Un amplio espacio y la gran cocina eran los anhelos de la abuela, lo que facilitó la continuación de su proyecto en las redes sociales. Durante el recorrido por su nuevo hogar, la creadora de contenido más querida de TikTok agradeció entre lágrimas a todas aquellas personas que la apoyaron desde el inicio con la compra de sus productos.

“Solo nos queda decirles ¡GRACIAS! Gracias nietos por hacer esto realidad, por cada compra, por compartir cada video, por enviar todas las más bonitas energías, por cada mensaje de apoyo y amor! Después de meses de esfuerzo podemos decir que Inesita tiene su hogar, su sueño hecho realidad, un lugar donde podrá estar muy tranquila. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”, fue el mensaje que acompañó la publicación.