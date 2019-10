Salud Preventiva: La dieta Keto: ¿funciona para ti?

Doctora Nalini Campillo

Coordinadora de la Unidad de Prevención del Pie Diabético del Hospital General Plaza de la Salud (HGPS).

Todas las células de nuestro cuerpo necesitan energía para funcionar.

Esta energía proviene de tres fuentes principales: grasas, carbohidratos y proteínas, llamados macronutrientes. Demasiada proteína sin grasa nos pone en riesgo de sufrir muchas complicaciones, por lo que la proteína nunca puede servir como una fuente primaria de energía. Entonces, nos quedamos con la grasa y los carbohidratos como los principales proveedores de esa energía.

La energía favorita de nuestras células proviene de los carbohidratos, que se convierten fácilmente en glucosa, la cual, a su vez, se convierte fácilmente en energía.

Cuando no hay más azúcar en la sangre para que nuestras células la consuman, buscan una forma alterna de energía. Esta proviene de las cetonas, compuestos que nuestro cuerpo produce a partir de la grasa almacenada. Por lo tanto, una dieta cetogénica es alta en grasa y baja en carbohidratos, lo que da como resultado la producción de cetonas para combustible en lugar de glucosa.

La palabra “ceto” o “keto” a menudo tiene asociaciones negativas para las personas que viven con diabetes, especialmente si es diabetes Tipo 1.

La CAD (cetoacidosis diabética), es una afección potencialmente mortal que surge cuando el cuerpo produce demasiadas cetonas.

Entonces, ¿cómo vamos entrar en cetosis por voluntad propia, a través de una dieta y que esta pueda ser diferente a entrar en cetosis accidentalmente?

Pues la respuesta tiene que ver con el nivel de cetonas; la dieta voluntaria causa producción regulada y controlada de cetonas, pero la CAD causa una sobreabundancia de cetonas.

En el caso de la diabetes tipo 2, es diferente.

La dieta no solo ayuda a controlar el azúcar en la sangre, sino que también promueve la pérdida de peso. Los resultados para aquellos que viven con diabetes Tipo 1 son menos concluyentes con la dieta keto y representa un riesgo potencial.

No hay carne o pescado que esté fuera de los límites de la dieta keto, incluido el tocino o tocineta, que generalmente es prohibido. Las verduras sin almidón como las coles de Bruselas, brócoli y coliflor se recomiendan, al igual que los aceites y la mantequilla. El queso y el yogur griego también pueden ser alimentos básicos de una dieta keto.

Sin embargo, esta dieta no es para todos. Si eres amante de las harinas, el pan tradicional, la pasta, el arroz, las papas y las frutas, entonces es posible que te sientas miserable con la dieta keto. Si quieres explorar diferentes sabores, la buena noticia es que hay muchos sustitutos para estos alimentos. La masa de pizza de coliflor, arroz e incluso ñoquis; los fideos hechos de calabacín o zuccinni el pan de harina de almendras y la leche de almendras están disponibles en la mayoría de las tiendas ahora.

El alcohol y el azúcar también están fuera de la dieta Keto.

Es sumamente necesario que la dieta esté regulada, guiada y estructurada por médicos especialistas. Como todo plan nutricional personalizado, no debe tomarse a la ligera y seguir las orientaciones de su especialista en nutrición.

ZOOM

Reduce al máximo el sedentarismo durante el tiempo libre. Te recomiendo al menos 45 minutos de ejercicio físico regular, de intensidad moderada, con una frecuencia inicial de 3 veces por semana, hasta que llegues a 5 veces por semana.

En la dieta Keto, el consumo deproteínas diarias debe aumentar significativamente para asegurar el mantenimiento de la masa muscular, la gluconeogénesis y la oxidación de las grasas. Las dietas bajas en CHO no serán un problema en la medida que el aporte energético y proteico estén garantizados en la cantidad que necesitas.

Haz movimientos que sean divertidos para ti. Si recuerdas saltar la cuerda o mover la cintura con el aro, bailar o simplemente caminar un poco más rápido, esto te ayudará no solo a perder calorías, mantener tu peso, sino a la salud de tu corazón. Además de disipar tú el ejercicio continuo ¡empieza desde este momento a cambiar tu estilo de vida!