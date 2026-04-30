Vaguada provoca alertas del COE en 25 provincias y el Distrito Nacional

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene cuatro provincias en alerta roja, 15 en amarilla y siete en verde, ante la previsión de lluvias significativas a causa de la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

A través de un boletín emitido a las 7:30 de la mañana, la institución indicó que las localidades en alerta roja son Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

En alerta amarilla figuran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Mientras que en verde permanecen La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Dajabón y El Seibo.

Provincias en alertaFuente externa

En ese sentido, el COE emitió las siguientes recomendaciones a la población:

• Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y la fuerza de las corrientes.

• Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia. El Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.

• Los padres deben supervisar a sus hijos para evitar que se expongan a ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como impedir el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

• Los conductores deben tomar las debidas precauciones al transitar, debido a la reducción de visibilidad provocada por las lluvias.