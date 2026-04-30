Desde afectación en el suministro de agua hasta viviendas destruidas: los daños que las lluvias han causado en RD

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que las intensas lluvias que inciden sobre el territorio nacional han provocado múltiples daños en distintas provincias.

Entre los impactos se destaca la salida de servicio de 22 acueductos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), lo que ha dejado sin suministro de agua potable a 300,522 usuarios en distintas demarcaciones del país.

Asimismo, indica que 1,028 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 63 presentan daños parciales y cuatro quedaron totalmente destruidas. En tanto, 5,140 personas han sido desplazadas y 42 comunidades permanecen incomunicadas.

A continuación, compartimos el informe detallado emitido por el COE.

Montecristi y la Línea Noroeste

En Montecristi, el desbordamiento del río Yaque a la altura de Ranchadero, en Guayubín, ha comenzado a inundar extensas áreas agrícolas sembradas de banano y plátano. La Defensa Civil reportó el cierre temporal de varias vías como medida preventiva ante el riesgo de colapso.

En Castañuelas, un puente permanece obstruido por acumulación de escombros, lo que está generando presión hidráulica y elevando el riesgo estructural de la infraestructura.

La Altagracia

En la provincia La Altagracia, la crecida repentina de la cañada El Chévere mantiene bloqueado el tránsito en la carretera Higüey–Yuma. Además, se reporta incomunicación parcial hacia el paraje Gato, en la comunidad de Benerito.

San Pedro de Macorís

En el municipio Ramón Santana, la crecida del río Soco dejó incomunicadas varias comunidades, entre ellas Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

La Vega: más de 500 viviendas afectadas

La provincia La Vega registra uno de los mayores impactos con inundaciones urbanas que han afectado 513 viviendas en múltiples sectores, incluyendo Arenal, Camboya, Soto, Pontón, María Auxiliadora y Villa Lora, entre otros.

En Jima Abajo también se reportan daños en calles principales y en el distrito municipal de Rincón, donde comunidades como La Joya y El Hoyo resultaron afectadas.

De igual forma, en las comunidades de Jamao La Carmona y San Antonio, un vehículo fue arrastrado por la cañada Colón en Jamao La Carmona, resultando su propietario ileso. Asimismo, se reportaron inundaciones urbanas en la comunidad de San Antonio.

Dajabón

La Cruz Roja Dominicana informó el traslado preventivo de una familia de tres personas, incluidos dos adultos mayores y un menor, debido a inundaciones en el sector Barrio Norte.

Asimismo, en La Curva se reportaron dos viviendas anegadas.

Puerto Plata: situación crítica en la costa norte

En el municipio Los Hidalgos, el desbordamiento de una cañada en Romerico dejó 27 viviendas anegadas, además de daños en una granja avícola y comercios locales.

La Defensa Civil reporta también inundaciones en Montellano, San Felipe, Sosúa, Imbert, Guananico y Villa Isabela, con ríos como el Camú, Muñoz, Yásica y Jacuba provocando interrupciones viales y comunidades incomunicadas.

En Los Ciruelos y Boca Nueva se ejecutan evacuaciones preventivas debido al alto nivel de riesgo.

Santiago Rodríguez

En esta provincia, las crecidas de ríos provocaron inundaciones que afectaron alrededor de 100 viviendas en El Montazo–Vallecito, incluyendo el colapso de una vivienda por la fuerza de la corriente.

En Sabaneta y otras comunidades se mantienen evacuaciones obligatorias.

San Cristóbal y San Juan

En Villa Altagracia, la crecida del río Haina dejó incomunicadas varias comunidades, mientras que en Guananito y La Cuchilla se reportan desbordamientos de cañadas y afectaciones en puentes y vías.

En San Juan, específicamente en Corbano Norte, se registraron 16 viviendas anegadas por inundaciones urbanas.