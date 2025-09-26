La difícil situación que enfrentan los agricultores en EE.UU. pone a prueba su apoyo a Trump

En un día abrasador en el Medio Oeste estadounidense, Tim Maxwell expresa sus temores sobre el futuro de la agricultura.

Este hombre de 65 años trabaja en el campo desde su adolescencia. Ahora es dueño de una granja de cereales y cerdos cerca de Moscow, Iowa, pero no está seguro del futuro.

«Estoy un poco preocupado», dice Maxwell, quien lleva una gorra de béisbol con el logotipo de una empresa maicera.

Le preocupa que los agricultores estadounidenses no puedan vender sus cosechas a los mercados internacionales como en años anteriores, en parte debido a las consecuencias de los aranceles del presidente Trump.

«Nuestras cosechas, cultivos y clima son bastante buenos, pero el interés en nuestros mercados ahora mismo es bajo», señala. «Esto va a generar presión en algunos agricultores».

Otros también comparten sus temores.

Grupos agrícolas estadounidenses advierten que los productores enfrentan dificultades este año, principalmente debido a las tensiones económicas con China.

Desde abril, ambos países se encuentran enfrascados en una guerra comercial, lo que ha provocado una fuerte caída en la demanda china por cultivos estadounidenses.

Como resultado, los agricultores del país norteamericano se ven perjudicados, afirman economistas.

El número de pequeñas empresas que se declaran en quiebra alcanza su máximo en cinco años, según datos recopilados por Bloomberg en julio.

Con todas estas dificultades económicas, las zonas rurales podrían haberse posicionado en contra de Trump. Pero eso no parece estar sucediendo.

Las áreas rurales fueron parte de los bloques de votantes más leales al presidente en las elecciones del año pasado, cuando ganó el voto del grupo por 40 puntos porcentuales sobre Kamala Harris, superando sus propios márgenes en 2020 y 2016, según un análisis de Pew Research.

Los expertos en encuestas afirman que el mandatario sigue gozando de una amplia popularidad en dichas zonas.

Maxwell señala que seguirá apoyando a Trump, a pesar de sus preocupaciones financieras.

«Nuestro presidente nos dijo que iba a tomar tiempo implementar todos estos aranceles», dice.

«Voy a ser paciente. Creo en nuestro presidente», insiste.

Al borde del abismo comercial y financiero

Si se busca una ventana a la vida en las zonas rurales de Estados Unidos, una buena opción es la Feria Estatal de Iowa.

Este evento agrícola atrae a más de un millón de visitantes durante 10 días.

Hay algodón de azúcar, salchichas fritas por US$7 (corn dogs), una exhibición de tractores antiguos y una competencia por el jabalí más grande.

Pero cuando la BBC visitó el lugar el mes pasado, el tema de conversación era otro: los aranceles.

«Mucha gente dice que (Trump) solo usa los aranceles como moneda de cambio, para intimidar», señala Gil Gullickson, propietario de una granja en Dakota del Sur y editor de una revista de agricultura.

«Pero puedo decir que la historia demuestra que los aranceles no terminan bien», añadió.

En abril, en lo que denominó el «Día de la liberación», Trump impuso aranceles a la mayor parte del mundo, incluyendo uno de 145% a China.

Como respuesta, el país asiático impuso un arancel de represalia de 125 % a los productos estadounidenses, lo que representó un duro golpe para los agricultores del Medio Oeste —conocido como el Cinturón del Maíz—, muchos de los cuales dependen de las exportaciones a China para comercializar sus cultivos.

El año pasado, empresas chinas compraron soya estadounidense por valor de US$12.700 millones, principalmente para alimentar a su ganado.

Septiembre es la temporada de cosecha y la Asociación Estadounidense de la Soya (ASA) advirtió que los pedidos de China del producto están muy por debajo de lo que deberían a estas alturas del año.