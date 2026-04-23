Confirman condena contra ‘El Crok’: los detalles del caso

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La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo confirmó este miércoles la sentencia de cinco años de prisión contra el exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, conocido como “El Crok”, así como contra tres mujeres vinculadas al caso de la muerte de la adolescente Mayelin Gómez Encarnación, ocurrida en 2021.

Junto al artista, también deberán cumplir la pena Dariolis Encarnación, alias Cristal, y sus hermanas Dorca y Carola Encarnación, tras ser halladas responsables en el proceso judicial relacionado con el fallecimiento de la menor.

El tribunal de alzada no solo mantuvo la condena penal, sino que además ratificó la indemnización de cinco millones de pesos que deberá ser pagada a los padres de la víctima como compensación por los daños ocasionados.

Condición judicial del artista



Se recuerda que el 16 de octubre de 2025 El Crok fue sentenciado a cinco años de prisión, junto a tres coacusadas, luego de que el tribunal acogiera la calificación jurídica de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.

Antes de esa condena, en julio de 2021, Valdez de la Rosa había sido liberado tras ser interrogado por agentes policiales mientras estuvo detenido en el destacamento Felicidad, en Los Mina, luego de ser vinculado inicialmente a la muerte de una menor de edad.