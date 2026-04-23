Horóscopo de hoy: predicciones para cada signo este 23 de abril 2026
Descubre tu horóscopo de hoy: Confusión en Aries, mediación en Tauro y ambición en Sagitario. ¡No te lo pierdas!
ARIES 21/03-21/04
Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos, relájate y disfruta el día.
TAURO 22/04-27/05
Tu capacidad de entendimiento en las discusiones te será muy útil hoy. Deberás actuar de mediador entre tus seres queridos.
GEMINIS 22/05-2/06
Hoy necesitas ayuda de otros. Puede que no te agrade pedir favores, pero no vaciles a la hora de recurrir a tus amigos.
CÁNCER 22/06-21/07
Es un momento para descansar y recuperarte de los esfuerzos recientes destinados a cambiar. No te desvincules de todo.
LEO 22/07-21/08
Tendrás que poseer una actitud más fuerte de lo normal, ya que te será útil para conseguir lo que quieres obtener.
VIRGO 22/08-21/09
No es momento para darte por vencido, pon un poco de esfuerzo y podrás salir airoso de esa situación difícil.
LIBRA 22/09-21/10
A toda máquina en el trabajo. Te tratarán bien, pero descansar te resultará imposible. Busca algún hobby para descargar tensiones.
ESCORPIO 22/10-22/11
Espléndido y decidido, en ningún momento quedarás a merced de los demás. Aprovecha para hacer algo que te entusiasme.
SAGITARIO 23/11-21/12
Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra, pero poca fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime la derrota.
CAPRICORNIO2/12-21/01
No es momento para que te distraigas pensando en lo que sería, trata de poner atención que las cosas tomarán su rumbo.
ACUARIO 22/01-21/02
Estarás con poca paciencia durante todo el día, trata de no discutir por cualquier inconveniente que se produzca.
PISCIS 22/02-21/03
Si estás realizando una tarea que no te agrada, tendrás que buscar esa ocupación que te hace feliz.. Esfuérzate un poco.