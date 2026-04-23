Horóscopo de hoy: predicciones para cada signo este 23 de abril 2026

Descubre tu horóscopo de hoy: Confusión en Aries, mediación en Tauro y ambición en Sagitario. ¡No te lo pierdas!

ARIES 21/03-21/04

Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos, relájate y disfruta el día.

TAURO 22/04-27/05

Tu capacidad de entendimiento en las discusiones te será muy útil hoy. Deberás actuar de mediador entre tus seres queridos.

GEMINIS 22/05-2/06

Hoy necesitas ayuda de otros. Puede que no te agrade pedir favores, pero no vaciles a la hora de recurrir a tus amigos.

CÁNCER 22/06-21/07

Es un momento para descansar y recuperarte de los esfuerzos recientes destinados a cambiar. No te desvincules de todo.

LEO 22/07-21/08

Tendrás que poseer una actitud más fuerte de lo normal, ya que te será útil para conseguir lo que quieres obtener.

VIRGO 22/08-21/09

No es momento para darte por vencido, pon un poco de esfuerzo y podrás salir airoso de esa situación difícil.

LIBRA 22/09-21/10

A toda máquina en el trabajo. Te tratarán bien, pero descansar te resultará imposible. Busca algún hobby para descargar tensiones.

ESCORPIO 22/10-22/11

Espléndido y decidido, en ningún momento quedarás a merced de los demás. Aprovecha para hacer algo que te entusiasme.

SAGITARIO 23/11-21/12

Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra, pero poca fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime la derrota.

CAPRICORNIO2/12-21/01

No es momento para que te distraigas pensando en lo que sería, trata de poner atención que las cosas tomarán su rumbo.

ACUARIO 22/01-21/02

Estarás con poca paciencia durante todo el día, trata de no discutir por cualquier inconveniente que se produzca.

PISCIS 22/02-21/03

Si estás realizando una tarea que no te agrada, tendrás que buscar esa ocupación que te hace feliz.. Esfuérzate un poco.

