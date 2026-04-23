Magia, juegos y naturaleza: así se disfrutó el Festival de Pascua 2026

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My Happy Farm celebró el pasado 19 de abril de 2026 su Festival de Pascua, una actividad que reunió a más de 1,400 personas en un ambiente familiar, enfocado en el entretenimiento y el contacto con la naturaleza.

Durante la jornada, niños y adultos participaron en diversas atracciones, destacándose la tradicional búsqueda de huevos de pascua, organizada en distintas edades para garantizar una experiencia dinámica y segura para los asistentes.

Los más pequeños recibieron obsequios, formaron parte de actividades interactivas y compartieron con personajes en vivo, mientras que las familias aprovecharon las áreas de juegos, la granja y espacios diseñados para la recreación y el aprendizaje.

La actividad contó además con el respaldo de marcas patrocinadoras, que ofrecieron degustaciones, experiencias y productos dirigidos a enriquecer la jornada.

Con este tipo de iniciativas, My Happy Farm reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros, educativos y de sana recreación para toda la familia, consolidándose como una opción de entretenimiento infantil en la ciudad.