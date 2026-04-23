Expectación por 'Epic': el musical de Homero que se convertirá en película animada

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Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- 'Epic', la adaptación musical de la épica epopeya de Homero 'The Odyssey' ('La Odisea'), tendrá su propia película de animación de la mano del productor Jerry Bruckheimer, informó este miércoles The Hollywood Reporter.

El proyecto surge de una colaboración entre el creador del fenómeno viral, Jorge Rivera-Herrans, y Atlantic Music Group para llevar la saga musical a la gran pantalla de la mano del mega productor detrás de películas como 'Top Gun' o 'The Pirates of the Caribbean' ('Piratas del Caribe').

Se trata del primer proyecto de Bruckheimer en el universo de la animación y surge en un momento de alta popularidad de la obra de Homero en Hollywood, con el célebre director Christopher Nolan preparando una nueva versión de 'The Odyssey' repletas estrellas, como Matt Demon (Odiseo) Tom Holland (Telémaco), Zendaya (Athena), Anne Hathaway (Penélope) o Robert Parrinson (Antinous).

El proyecto de Nolan, que se estrenará el 17 de julio en la gran pantalla, ha generado expectación en la crítica y está destinada a convertirse en una de las más taquilleras del año.

'Epic', por su parte, ha causado furor en los últimos años como un musical que reinventa el clásico relato del héroe de guerra y su viaje de décadas de regreso a casa con su esposa e hijo, plagado de dioses y monstruos, a través de una perspectiva moderna e inmersiva. EFE