¡La obra de George Hausdorf en la colección Báez-Tavárez!

En la obra dominicana de George Hausdorf, brillan sus paisajes de factura rigurosa y magistral; sus dibujos al carboncillo y sus grabados al aguafuerte, representando escenarios rurales, vistas citadinas y tipologías populares que traslucen el influjo de la cálida y transparente luminosidad del Caribe; la topografía insular y el contexto sociocultural dominicano de la década de 1940 en la radical renovación de su paleta pictórica y su mirada creadora…

A la hora reflexiva sobre la historia del deseo y la pasión por el producto artístico como signo de poder y prestigio social, apuntes especializados y tesoros del saber sensible, crítico y poético como los de Vasari, Schelling, Winckelmann, Baudelaire, Freud, Gombrich, Hauser, Benjamin, Breton, Barthes, Baudrillard y Sontag, nos deparan pasajes reveladores de las magnitudes materiales, el instante histórico, la sociorealidad, la economía, la cultura humanística, los intereses personales, las estrategias del gusto estético y las pulsiones íntimas que dan sentido último a las colecciones de arte.

En esta dirección y tal como advertía en la entrega anterior, durante las últimas tres décadas, Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez, persisten apasionados en su amor resuelto por el arte moderno y contemporáneo dominicano, integrando en este proceso una colección familiar que les convierte en legítimos y privilegiados custodios de un sumario especialmente profuso y deslumbrante de la imaginación creadora, la memoria emocional y el patrimonio artístico de nuestro país.

Por su formidable densidad cuantitativa y cualitativa, la Colección Báez-Tavárez resulta una colección de colecciones y esta íntima apreciación se confirma otra vez con la exposición: “Genio norteño bajo el sol caribeño. La obra de George Hausdorf (1915-1959) en la Colección Báez-Tavárez”, integrada por más de 60 obras, entre pinturas sobre tela, madera y cartón, además de dibujos y grabados sobre papel y la cual sigue abierta en una de las salas del tercer nivel del Museo de Arte Moderno.

Organizada por la Dirección General de Museos, el Museo de Arte Moderno, la embajada de Alemania y la embajada de Israel, dicha muestra, reune un conjunto de obras realizadas por el artista judío-alemán George Hausdorf (1894-1959) entre 1915 y 1959, incluyendo obras representativas de su período creativo dominicano (1939-1948) que proceden del Museo Bellapart y el Museo de Arte Moderno, así como algunas obras de su etapa europea, adquiridas por Fernando Báez Guerrero en prestigiosas casas de subastas de Europa y Estados Unidos durante los últimos 38 años.

Entre el realismo y el posimpresionismo, la obra de George Hausdorf, trasluce su domino admirable de las técnicas y lenguajes estéticos tradicionales. Esta segunda retrospectiva dominicana (el Museo Bellapart organizaría la primera en el 2005) también impone su registro como cristalina reafirmación de la distintiva intensidad de pasión y criterios selectivos que suma la familia Báez-Tavárez al coleccionismo privado en Santo Domingo, ensayando el estudio, la repatriación de obras desde el exterior y la socialización como espacios y atributos propios de su colección.

George Hausdorf, nace el 18 de mayo de 1894 en Trebnitz/Breslau, Alemania (ahora Wroclaw, Polonia), formándose en la Escuela de Artes y Oficios de Breslau con C. E. Morgenstern (1847-1928) y en la Academia de Bellas Artes de Berlín con F. Kallmorgen (1856-1924). Se perfecciona en Holanda y sirve en la Primera Guerra Mundial. En 1919 funda una escuela de pintura en Hamburgo que dirige durante 20 años. En 1939 escapa al exterminio nazis de los judíos alemanes y se refugia en República Dominicana, donde reabrirá su academia privada a partir de 1940.

En 1942, junto a los artistas refugiados españoles Manolo Pascual (1902-1983); Josep Gausachs (1889-1959) y Jose Vela Zanetti (1913-1999); los dominicanos Celeste Woss y Gil (1891-1985) y Yoryi Morel (1906-1979), Hausdorf forma parte del cuerpo docente fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 1944 será designado conservador de la Galería Nacional de Bellas Artes.

De importancia clave y trascendental se consideran sus aportes al desarrollo de la educación y la creación artísticas en nuestro país.

En 1948 George Hausdorf deja República Dominicana y se establece en la ciudad de Nueva York, donde fallece en 1959. En Nueva York, siguió impartiendo lecciones privadas en su casa de Long Island y exhibiendo su obra en reconocidas galerías y en la American Art Association (AAA). Entre los más importantes museos de los Estados Unidos que poseen sus obras, destacan: Portland Art Museum (PAM) en Portland, Oregon; Buffalo AKG Art Museum en Buffalo, NY; Ruth and Elmer Wellin Museum of Art Hamilton College en Clinton, NY; Nelson-Atkins Museum of Art en Kansas City, Missouri; Carnegie Museum of Art en Pittsburgh, Pennsylvania y Brooks Museum of Art en Memphis, Tennessee.