La trayectoria de la Depresión Tropical No. 7: ¿Tendrá incidencia en República Dominicana?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, a las 7:00 de la mañana de este miércoles, la Depresión Tropical No. 7 se localizaba en la latitud 13.7° norte y longitud 45.9° oeste, aproximadamente a 1,905 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

«Este sistema meteorologico, se mueve hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h (kilómetro por hora) y se pronostica que haga un giro gradual hacia el oeste-noroeste», indicó Indomet.

Agregó que los vientos máximos sostenidos del fenomeno, se encuentran cerca de los 55 km/h, con ráfagas superiores y posee una presión mínima central de 1007 milibares.

«El pronóstico indica un lento fortalecimiento y es posible que se convierta en una tormenta tropical en el transcurso del día de hoy», señaló la entindad.

¿Tendrá incidencia en República Dominicana?

Aunque no precisó si la Depresión Tropical No. 7 tendrá una incidencia directa en la República Dominicana, el Indomet comunicó que, debido a su posición geográfica, mantiene un estricto seguimiento a su evolución y desplazamiento.

«Recomendamos a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos desde nuestro Centro Nacional de Pronóstico y publicados a través de nuestro portal web http://indomet.gob.do y nuestras redes sociales @indometrd», manifestó.

Seguir leyendo: Se forma la Depresión Tropical número 7; se esperan lluvias

