Llaman a imponer sanciones a Israel

El Cairo.- EFE

Más de 50 países árabes e islámicos hicieron un llamamiento este lunes a la comunidad internacional para que tome medidas para imponer sanciones a Israel, revisar las relaciones diplomáticas, excluir al Estado judío como miembro de la ONU y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

La declaración fue emitida al término de la cumbre árabe-islámica celebrada en Catar, que fue organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para abordar las acciones a tomar tras el ataque israelí contra Doha, que tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista Hamás.

Entre los 25 puntos que se acordaron en la reunión figura un llamamiento a todos los Estados para “imponer sanciones; suspender el suministro, transferencia o tránsito de armas, municiones y material militar (…); revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel e iniciar acciones legales». Instaron para que se “examine en qué medida la membresía de Israel en la ONU es consistente con la Carta”.

