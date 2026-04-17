¿Hasta cuándo gobernará Trump a EE.UU.?

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En más de una ocasión he sostenido que el presidente Donald Trump representa un peligro para el mundo, afirmación que tristemente se confirma con su accionar y personalidad calificada por profesionales de la siquiatría, de su país, como víctima de un narcisismo maligno que lo lleva a actuar tan irracionalmente que tiene al mundo en vilo con sus amenazas constantes de genocidio contra Irán.

No hay que ser siquiatra para apreciar grandes trastornos de personalidad en un individuo que es capaz de desvelarse enviando twists al mundo sobre temas tan delicados como la política de guerra de su país, críticas al papa León XIV a quien califica de débil por su oposición a la guerra contra Irán, metiéndose imprudentemente con una institución milenaria tan respetada a nivel mundial.

Fue capaz de publicar su imagen vestido de Jesucristo en acto de sanación de un enfermo y cuando se le inquirió al respecto su respuesta fue vaga e incongruente. Reitera su amenaza de desaparecer a toda una civilización (Persia), si no se abre el estrecho de Ormuz, y ahora insiste en cerrarlo militarmente. Esperamos que el congreso de su país haga uso del impeachment para su destitución o cargará con la responsabilidad histórica de las consecuencias de sus actos.