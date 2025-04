Lo que el horóscopo revela sobre tu futuro este martes

Este martes, el universo se alinea para enviar señales claras a cada signo del zodiaco.

Las energías astrales se intensifican, generando una atmósfera propicia para tomar decisiones importantes, soltar cargas emocionales y abrir nuevos caminos en el amor, el trabajo y la salud.

ARIES 21/03-21/04

No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio.

TAURO 22/04-21/05

Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sentirte solo y triste.

GÉMINIS 22/05-21/06

No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que tú puede delatarte. Ten cuidado.

CÁNCER 22/06-21/07

Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos que hace tiempo que no ves.

LEO 22/07-21/08

Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Pero la noche te depara una sorpresa.

VIRGO 22/08-21/09

No busques en los demás, virtudes que no tienen, cada uno es como es. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos y virtudes.

LIBRA 22/09-21/10

Deberás lidiar con ciertas actitudes negativas por parte de amigos cercanos en el día de hoy. Se paciente y magnánimo.

ESCORPIO 22/10-22/11

Sentirás una diferencia notable en el trato de ciertos amigos cercanos. Indaga sus razones y aclara mal entendidos.

SAGITARIO 23/11-21/12

Trata de que las noticias que lleguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Tienes todo el talento necesario para ascender, pero alguien hablará mal de ti y se complicará tu promoción. Hazte escuchar.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites e impuestos. Soluciona lo que tienes pendiente.

PISCIS 22/02-21/03

Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta manera te irá mejor.